Потік на в'їзд в Україну 4-й день перевищує потік на виїзд — Держприкордонслужба Вчора 20:20

Кількість тих, хто в’їжджає в Україну через західний її кордон, четвертий день поспіль істотно перевищує кількість тих, хто виїжджає, чистий притік за ці дні склав 26 тис. осіб і повністю перекрив чистий відтік в 11 тис. за минулий робочий тиждень, свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Згідно з ними, у вівторок, 28 червня, з країни виїхало майже 36 тис. осіб у порівнянні з 33 тис. днем раніше, тоді як прибуло в Україну 41 тис. проти понад 43 тис. у понеділок. Такі дані підтверджує прикордонна служба Польщі. Згідно з її інформацією у твіттері, 28 червня з Польщі до України в’їхало 24,5 тис. порівняно з 32,2 тис. днем раніше, тоді як у зворотному напрямку потік становив 21,4 тис. проти 20 тис. напередодні. Загалом з початку війни потік на в’їзд до Польщі з України становив 4,408 млн, а у зворотному напрямку — 2,452 млн грн.

Держприкордонслужба України уточнила, що кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами зросла до 100-120 на день, водночас кількість легкових авто, що проходять через кордон, напередодні скасування 1 липня пільг на їх ввезення в Україну залишається досить стабільною 19-20 тис. Як повідомлялося, потік на в’їзд в Україну через західний кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд.

Сумарно чистий притік в Україну за ці дні склав близько 188 тис. осіб, що повернуло показник чистого відтоку з початку війни на рівень кінця березня. Після цього майже три тижні дні, коли потік на в’їзд перевищував потік на виїзд, чергувалися з днями, коли, навпаки, потік на виїзд був більшим за поток на в’їзд, а сумарно обидва потоки були приблизно рівні. Проте в останні дні кількість тих, хто в’їжджає, знову помітно побільшала.

За даними УВКБ ООН на 21 червня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в’їзд) 8,007 млн осіб, з них до Польщі 4,146 млн, росії — 1,305 млн, Угорщини — 814,6 тис., Румунії — 691 ,4 тис., Молдови — 507,6 тис., Словаччини — 525,6 тис., білорусі — 16,7 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 21 червня в’їхало (без урахування даних Угорщини, росії та білорусі) 2,837 млн осіб.

fixygen За матеріалами:

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