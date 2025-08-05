Потенційно небезпечні: НКЦПФР оновила список ненадійних інвестпроєктів — Finance.ua

Потенційно небезпечні: НКЦПФР оновила список ненадійних інвестпроєктів Сьогодні 12:35 — Особисті фінанси

Потенційно небезпечні: НКЦПФР оновила список ненадійних інвестпроєктів

Нацкомісія з цінних паперів знову оновила перелік сумнівних інвестпроєктів. Цього разу до списку потрапили ще два SCAM-проєкти. Регулятор нагадує: уважно перевіряйте, куди вкладаєте гроші, — деякі пропозиції можуть виявитися пасткою для інвестора.

Про це Про це повідомила пресслужба Комісії.

НКЦПФР додала до потенційно небезпечних два SCAM-проєкти:

Moncheri Girl — moncherigirl.com/

Викторас Карапетьянц — karapetjanc.com/

Перевірити проєкт на наявність у списку можна у розділі « Станом на сьогодні список містить 441 проєкт, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства.на наявність у списку можна у розділі « Захист прав інвесторів » на офіційному сайті НКЦПФР.

перелік ознак шахрайства доступний Нагадуємо, сумнівні фінансові проєкти часто маскуються під легальні компанії, активно рекламуються, пропонують «безкоштовні бонуси» або гарантовані прибутки, однак не мають ліцензії та приховують юридичну інформацію. Повнийдоступний за посиланням.

«Будьте обачними. Перед тим як інвестувати — перевіряйте інформацію, ретельно оцінюйте ризики та довіряйте лише ліцензованим учасникам ринку», — наголошують у регулятора.

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Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua

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