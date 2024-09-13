Посвідка на проживання в Україні через ФОП: все, що потрібно знати — Finance.ua

Посвідка на проживання в Україні через ФОП: все, що потрібно знати Вчора 20:01

Посвідка на проживання в Україні через ФОП: все, що потрібно знати

Відкриття ФОП (фізичної особи-підприємця) стає дедалі популярнішим варіантом для іноземців, які бажають вести бізнес в Україні, зважаючи на те, що Україна пропонує сприятливі умови для підприємницької діяльності, включаючи спрощену систему оподаткування та доступну реєстрацію підприємцем.

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Разом з тим, актуальним питанням для осіб, які бажають не лише вести бізнес, але й проживати в країні, є питання легалізації та отримання посвідки на проживання в Україні. Однак цей процес має свої вимоги та особливості, які важливо знати на початковому етапі.

Чи можна відкрити ФОП без посвідки на проживання, та навпаки: правила 2024 року

Раніше іноземці, що прагнули зареєструвати фізичну особу-підприємця (ФОП) в Україні, повинні були обов’язково мати посвідку на проживання. Це зумовлювалося законодавством, яке вимагало зазначати офіційне місце проживання під час реєстрації у графі «Місце проживання/місцезнаходження фізичної особи-підприємця». Зважаючи на трактування державних реєстраторів, заявник мав повідомляти зареєстроване місце проживання у розумінні Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 р. № 1382-IV, що своєю чергою вимагало наявності посвідки на тимчасове проживання. Тобто, іноземці не мали можливості відкрити ФОП в Україні без отримання посвідки на проживання.

Однак ситуація змінилася. Тепер для реєстрації іноземцям не потрібна посвідка на проживання, а адреса місцезнаходження може бути підтверджена іншими документами — наприклад, договором оренди нерухомості, що знаходиться в Україні. Це суттєво спрощує процес реєстрації й співпрацю українських компаній з іноземними громадянами як із ФОП. А самі процеси реєстрації іноземцем статусу фізичної особи підприємця та отримання посвідки на проживання в Україні, у 2024 році є роз’єднаними.

Разом з тим, часто виникає питання, чи можна отримати підстави для довгострокового перебування в Україні, якщо зареєструвати ФОП і проводити господарську діяльність в країні.

Чи дає реєстрація ФОП право на довгострокове проживання в Україні?

Варто зазначити, що сСамої реєстрації ФОП не достатньо для отримання посвідки на проживання. Відповідно до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 118 підставою для оформлення довгострокової візи, крім зазначених у пункті 5 цих Правил, може слугувати:

Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Дозвіл на імміграцію, виданий ДМС



Документ, що підтверджує належність до членів сім’ї особи, яку визнано біженцем в Україні або якій надано тимчасовий захист в Україні



Запрошення на навчання (стажування)



Запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом проєкту міжнародної технічної допомоги



Запрошення релігійної організації



Запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави



Запрошення філіалу, відділення, представництва іноземного суб’єкта господарювання



Запрошення філії або представництва іноземного банку



Звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові



Звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ



Отже, реєстрація ФОП дозволить вести бізнес, однак для довгострокового проживання в Україні необхідно отримати відповідний дозвіл.

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