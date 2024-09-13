Посвідка на проживання в Україні через ФОП: все, що потрібно знати — Finance.ua

Посвідка на проживання в Україні через ФОП: все, що потрібно знати
Відкриття ФОП (фізичної особи-підприємця) стає дедалі популярнішим варіантом для іноземців, які бажають вести бізнес в Україні, зважаючи на те, що Україна пропонує сприятливі умови для підприємницької діяльності, включаючи спрощену систему оподаткування та доступну реєстрацію підприємцем.
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Разом з тим, актуальним питанням для осіб, які бажають не лише вести бізнес, але й проживати в країні, є питання легалізації та отримання посвідки на проживання в Україні. Однак цей процес має свої вимоги та особливості, які важливо знати на початковому етапі.
Чи можна відкрити ФОП без посвідки на проживання, та навпаки: правила 2024 року
Раніше іноземці, що прагнули зареєструвати фізичну особу-підприємця (ФОП) в Україні, повинні були обов’язково мати посвідку на проживання. Це зумовлювалося законодавством, яке вимагало зазначати офіційне місце проживання під час реєстрації у графі «Місце проживання/місцезнаходження фізичної особи-підприємця». Зважаючи на трактування державних реєстраторів, заявник мав повідомляти зареєстроване місце проживання у розумінні Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 р. № 1382-IV, що своєю чергою вимагало наявності посвідки на тимчасове проживання. Тобто, іноземці не мали можливості відкрити ФОП в Україні без отримання посвідки на проживання.
Однак ситуація змінилася. Тепер для реєстрації іноземцям не потрібна посвідка на проживання, а адреса місцезнаходження може бути підтверджена іншими документами — наприклад, договором оренди нерухомості, що знаходиться в Україні. Це суттєво спрощує процес реєстрації й співпрацю українських компаній з іноземними громадянами як із ФОП. А самі процеси реєстрації іноземцем статусу фізичної особи підприємця та отримання посвідки на проживання в Україні, у 2024 році є роз’єднаними.
Разом з тим, часто виникає питання, чи можна отримати підстави для довгострокового перебування в Україні, якщо зареєструвати ФОП і проводити господарську діяльність в країні.
Чи дає реєстрація ФОП право на довгострокове проживання в Україні?
Варто зазначити, що сСамої реєстрації ФОП не достатньо для отримання посвідки на проживання. Відповідно до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 118 підставою для оформлення довгострокової візи, крім зазначених у пункті 5 цих Правил, може слугувати:
- Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
- Дозвіл на імміграцію, виданий ДМС
- Документ, що підтверджує належність до членів сім’ї особи, яку визнано біженцем в Україні або якій надано тимчасовий захист в Україні
- Запрошення на навчання (стажування)
- Запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом проєкту міжнародної технічної допомоги
- Запрошення релігійної організації
- Запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави
- Запрошення філіалу, відділення, представництва іноземного суб’єкта господарювання
- Запрошення філії або представництва іноземного банку
- Звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові
- Звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ
Отже, реєстрація ФОП дозволить вести бізнес, однак для довгострокового проживання в Україні необхідно отримати відповідний дозвіл.
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