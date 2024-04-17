Поставки нафти з рф досягли максимального рівня майже за рік, — Bloomberg — Finance.ua
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Поставки нафти з рф досягли максимального рівня майже за рік, — Bloomberg

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Поставки нафти з рф досягли максимального рівня майже за рік, — Bloomberg
Поставки нафти з рф досягли максимального рівня майже за рік, — Bloomberg
Обсяг російського експорту нафти морем зріс до 11-місячного максимуму. У всіх великих портах він був майже максимальним.
Видання Bloomberg пише, що минулого тижня загальний тижневий обсяг експорту досяг найвищого рівня з травня 2023 року, перевищивши його лише двічі з початку 2022 року. Середній показник також різко зріс, піднявшись до максимуму з початку червня.
Обсяг вантажів із Приморська, Усть-Луги, Новоросійська і Козьміно були близькі до історичних максимумів. У Приморську на Балтиці протягом трьох тижнів оброблено 10 танкерів. За даними з початку 2022 року, порт не обробляв понад 11 танкерів за тиждень. Коефіцієнти переробки нафти перебувають близько 11-місячного мінімуму, оскільки ремонтні роботи тривають.
Різке збільшення обсягів поставок у поєднанні зі зростанням цін на нафту марки Urals призвело до збільшення доходів москви від продажу нафти. За тиждень валова вартість експорту сирої нафти зросла до 2,15 мільярда доларів з 1,82 мільярда доларів. Середній дохід за чотири тижні збільшився приблизно на 170 мільйонів доларів до 1,92 мільярда доларів на тиждень.
За матеріалами:
УНІАН
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