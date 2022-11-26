Постачання смартфонів у світі в третьому кварталі впали на 9,7% — Finance.ua
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Постачання смартфонів у світі в третьому кварталі впали на 9,7%

Технології&Авто
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Постачання смартфонів у світі в третьому кварталі впали на 9,7%
Постачання смартфонів у світі в третьому кварталі впали на 9,7%
Постачання смартфонів у світі в третьому кварталі поточного року впали на 9,7% щодо того ж періоду минулого року — до 301,9 млн штук.
Про це свідчать попередні дані International Data Corporation (IDC).
Показник знизився за підсумками п’ятого кварталу поспіль, що зумовлено ослабленням світового попиту на тлі економічної невизначеності, йдеться у повідомленні.
«Велика частина зниження припала на країни, що розвиваються, де відсутність попиту, зростаючі витрати та інфляція вплинули на споживачів з низькими наявними доходами», — вважає директор з досліджень IDC Набіла Попал.
За її словами, відновлення ринку, що очікувалося, у 2023 році, ймовірно, все ж відбудеться, але його терміни зрушаться на більш пізній час. При цьому за підсумками 2022 року очікується суттєвіше падіння показників, ніж передбачалося раніше, а відновлення наступного року буде слабшим.
Південнокорейська Samsung Electronics скоротила продаж у липні-вересні на 7,8%, проте залишилася лідером серед найбільших світових виробників з часткою ринку у 21,2%.
Американський Apple Inc. (SPB: AAPL) стала єдиною компанією у топ-5, яка збільшила продажі — на 1,6%. Внаслідок цього її частка на глобальному ринку досягла 17,2%.
Постачання китайських Xiaomi (SPB: 1810), OPPO (підрозділ BBK Electronics) та vivo у минулому кварталі знизилися відповідно на 8,6%, 22,1% та 22,3%.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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