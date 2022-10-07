Постачання газу до Європи трубопроводом TANAP збільшать удвічі — Finance.ua
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Постачання газу до Європи трубопроводом TANAP збільшать удвічі

Енергетика
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Обсяг постачання газу Трансанатолійським газогоном (TANAP) буде збільшено вдвічі.
Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез, повідомляє Укрінформ із посиланням на Hürriyet.
«Було прийняте рішення подвоїти потужність TANAP. Ми збільшимо потужність з 16 мільярдів кубічних метрів до 32», — сказав міністр журналістам за підсумками другого азербайджано-турецького енергетичного форуму в Стамбулі.
Міністр також зазначив, що Туреччина зможе скористатися частиною додаткових обсягів газу, що прокачується.
TANAP проходить територією Азербайджану, Грузії і Туреччини, де з’єднується з Трансадріатичним трубопроводом (ТАР), який ще будується. По ньому газ постачатиметься в Грецію, Албанію, Італію.
За матеріалами:
УНІАН
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