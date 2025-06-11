Постачання бензину з росії обвалились — Finance.ua
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Постачання бензину з росії обвалились

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У травні росія суттєво скоротила морський експорт бензину — показник знизився майже на 50% у річному вимірі.
Про це пише РБК з посиланням на Центр цінових індексів (ЦЦІ).
У травні 2025 року росія експортувала лише 133 тис тонн бензину морем — це на 47% менше, ніж у травні торік, і на 63% менше, ніж у квітні. Загалом за п’ять місяців цього року морський експорт знизився на 3,3%, до 1,7 млн тонн.
Як зазначають у ЦЦІ, ключовою причиною падіння стало припинення постачання до Азії через несприятливу цінову кон’юнктуру та зміцнення рубля. Ще у квітні туди було відправлено 156 тис тонн пального.
Додатково вплинули затяжні ремонти на російських НПЗ, зокрема у Комсомольську, Уфі та Волгограді. Вони призвели до скорочення виробництва бензину на 72 тис тонн.
Водночас зріс експорт до Африки — до 90 тис тонн у травні, що на 90% більше, ніж торік, і на 17% більше, ніж у квітні. За п’ять місяців туди було експортовано 622 тис тонн, що на 3% перевищує показник 2024 року. Другим напрямком стала Бразилія — 41 тис тонн у травні.
У середньому РФ відправляє за кордон лише 2−4 судна з бензином щомісяця. Аналітики очікують, що експорт може зрости після завершення ремонтів та на тлі ослаблення рубля до 100 за долар у другій половині року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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