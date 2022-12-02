Постачальники оновили ціни на газ: якими будуть тарифи у грудні — Finance.ua

Постачальники оновили ціни на газ: якими будуть тарифи у грудні Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Постачальники оновили ціни на газ: якими будуть тарифи у грудні

Згідно з мораторієм на підвищення цін на комунальні послуги, який діє в Україні з початку війни, тарифи на газ у грудні 2022 року не змінилися порівняно з листопадом. Про це повідомили у консультаційному центрі «Газ Правда».

Тарифи на газ: що з цінами у грудні

Як і раніш, вартість газу для населення залежить від конкретного постачальника. Загалом ціни коливаються у межах від 7,70 до 9,99 грн.

Найнижча ціна у компанії «ЕРУ людям» — 7,70 грн за кубометр газу.

В інших компаній умови такі:

ТОВ «Енерджі Трейд Груп» — 7,799 грн;

ТОВ «ГК «Нафтогаз України» — 7,96 грн;

ТОВ "Полтавагаз Збут — 7,99 грн;

ТОВ «Київські Енергетичні Послуги» (Yasno) — 8,46 грн;

ТОВ «Львівенергозбут» — 8,20 грн;

ТОВ «Дніпровські Енергетичні Послуги» (Yasno) — 8,46 грн;

ТМ «Світгаз» (ТОВ «Рітейл Сервіс») — 9,99 грн;

«Прикарпат Енерго Трейд» — 7,98 грн.

Нагадаємо, наразі майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Вони отримують газ за незмінною ціною 7,96 грн за кубометр.

Також експерти звертають увагу на те, що хоча деякі з невеликих приватних постачальників мають низькі річні ціни на газ, вони пропонують таку вартість лише своїм діючим клієнтам. А новим потенційним клієнтам пропонується лише місячна ціна, що може виявитися суттєво вищою за річну. Перед підключенням до нового постачальника радимо ретельно вивчати та уточнювати їхні умови та тарифні плани.

Довідка Finance.ua:

тарифи на газ для побутових споживачів мають намір переглянути в 2023 році, якщо війна на той час закінчиться;

за словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, переглянути ціни на «блакитне паливо» потрібно було ще до великого вторгнення росії, адже сьогоднішній тариф на рівні 7,99 грн. за кубометр газу, на його думку, — це дуже дешево.

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