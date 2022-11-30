Україна потребує додаткових обсягів газу - "Нафтогаз" — Finance.ua

Україна потребує додаткових обсягів газу - "Нафтогаз" Сьогодні 01:44 — Енергетика

Україна потребує додаткових обсягів газу - "Нафтогаз"

НАК «Нафтогаз України» просить міжнародних партнерів допомогти із закупівлею додаткових обсягів газу.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов провів зустріч з головою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Європі та Азії Ерін МакКі.

«Ключове — додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону», — написав Чернишов у Facebook за результатами зустрічі.

Чернишов додав, що також обговорив з Ерін МакКі оперативну допомогу у вигляді матеріалів та обладнання, над наданням Україні яких наразі працює агентство. Йдеться, зокрема, про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.