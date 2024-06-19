Посол Естонії повідомив, скільки можуть зайняти переговори про вступ України до ЄС — Finance.ua

Посол Естонії повідомив, скільки можуть зайняти переговори про вступ України до ЄС Сьогодні 13:34

Посол Естонії повідомив, скільки можуть зайняти переговори про вступ України до ЄС

Переговори щодо вступу України до ЄС можуть зайняти менше десяти років. Однак це залежить не лише від Києва, а й від решти 27 країн-членів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

Вона нагадала, що у випадку Естонії це зайняло десять років. «Але я також маю сказати, що ми не були в центрі війни. Не було такої терміновості», — сказала вона.

За її словами, важко встановлювати будь-які терміни, оскільки це залежатиме не лише від України, це залежатиме від усіх 27 країн-членів, а також процедур у Європейському Союзі.

«Ці процедури існують вже понад 40 років, і тому все це може зайняти час, але коли я бачу реформи, всю швидкість і самовідданість лідерів та людей, я зберігаю оптимізм, що це може зайняти менше ніж 10 років», — додала Кольк.

Посол також повідомляла, що Естонія призначила свого експерта, який допоможе Україні у цих переговорах, колишнього головного переговорника щодо вступу Естонії до Європейського Союзу. «І я знаю, що всі решта європейських країн дуже намагаються допомогти Україні», — сказала вона.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку 2024 року оптимізм серед українців за термінами вступу до ЄС знизився.

Близько половини вважають, що Україна стане членом ЄС упродовж п’яти років.

Зокрема, 23% заявили, що вступ відбудеться за 1−3 роки (у липні 2023 року так вважали 36%), а 27% - що протягом 3−5 років (у липні 2023 року — 23%).

Крім того, 15% вважають, що Україна стане членом ЄС через 5−10 років, ще 5% - через 10−20 років.

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