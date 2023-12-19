Поштовий оператор Meest знизив тарифи на міжнародні доставки — Finance.ua

Поштовий оператор Meest знизив тарифи на міжнародні доставки
Meest Пошта знизила тарифи на міжнародну доставку у Польщу, Німеччину, США та Канаду на 30−40%.
Про це повідомила пресслужба Meest.
Скільки коштуватимуть міжнародні доставки Meest Поштою:
- Доставка посилки в Польщу коштуватиме від 200 грн (середня ціна по ринку — 354 грн).
- Доставка у Німеччину коштуватиме 690 грн (середня ціна по ринку — 1104 грн).
- Доставка посилок вагою 1 кг у США коштуватиме 610 грн замість 1090 грн.
- Доставка у Канаду коштуватиме 1990 грн/5 кг (середня ціна по ринку — 2886 грн/5 кг).
Щоб відправити посилку за кордон, треба створити її у додатку Meest Пошта або на сайті.
Далі — обрати країну та вид сервісу, заповнити параметри пакунка та принести його у найближче відділення або замовити кур'єра.
Довідка Finance.ua:
- поштово-логістична група Meest планує заснувати власну авіатранспортну компанію через рік після завершення війни;
- «Нова пошта» планує до кінця 2024 року відкрити нові відділення у 18 країнах. До кінця цього року вже відкриються відділення в Італії та Франції;
- українці, як в Україні так і за кордоном, часто користуються послугами пошти. Але вони не завжди чітко знають, що і в яких кількостях можна пересилати, щоб не натрапити на вилучення посилки. 8 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову в якій оновлено перелік заборонених посилок в Україні.
Повномасштабне вторгнення росії в Україну змусило мільйони українців залишити батьківщину та тікати за кордон. Багато з них зберігали свої заощадження в українських банках і, опинившись за кордоном, використовували банківські платіжні картки як ключ доступу до своїх коштів. Finance.ua поцікавився, що необхідно, щоб отримати за кордоном картку того чи іншого банку, і скільки це коштує.
Які українські банки відправляють свої картки за кордон
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