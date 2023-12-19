Поштовий оператор Meest знизив тарифи на міжнародні доставки — Finance.ua

Поштовий оператор Meest знизив тарифи на міжнародні доставки Сьогодні 16:13 — Особисті фінанси

Поштовий оператор Meest знизив тарифи на міжнародні доставки

Meest Пошта знизила тарифи на міжнародну доставку у Польщу, Німеччину, США та Канаду на 30−40%.

Про це повідомила пресслужба Meest.

Скільки коштуватимуть міжнародні доставки Meest Поштою:

Доставка посилки в Польщу коштуватиме від 200 грн (середня ціна по ринку — 354 грн).

Доставка у Німеччину коштуватиме 690 грн (середня ціна по ринку — 1104 грн).

Доставка посилок вагою 1 кг у США коштуватиме 610 грн замість 1090 грн.

Доставка у Канаду коштуватиме 1990 грн/5 кг (середня ціна по ринку — 2886 грн/5 кг).

Щоб відправити посилку за кордон, треба створити її у додатку Meest Пошта або на треба створити її у додатку Meest Пошта або на сайті

Далі — обрати країну та вид сервісу, заповнити параметри пакунка та принести його у найближче відділення або замовити кур'єра.

Довідка Finance.ua:

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