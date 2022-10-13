Поштомати від «Нової пошти» стали пунктом передачі речей: як це працює — Finance.ua

Поштомати від «Нової пошти» стали пунктом передачі речей: як це працює Вчора 14:18 — Особисті фінанси

Поштомати від «Нової пошти» стали пунктом передачі речей: як це працює

Компанія «Нова пошта» запустила нову послугу «Пункт передачі». За її допомогою можна передати іншим людям речі, залишивши їх у комірці. Вартість послуги — 10 гривень.

Про це вказано на сайті компанії.

При оформленні електронної накладної в мобільному додатку для відправлення з поштомату відправник може вибрати для відправки та отримання один і той самий поштомат для того, щоб активувати послугу «Пункт передачі».

Для того, щоб скористатися послугою, треба:

відкрити мобільний додаток «Нова пошта» та натиснути «Створити посилку»;

для відправлення обрати зручний поштомат;

у віконці «Місце отримання» вибрати той самий поштомат, який вказаний для відправлення;

вказати дані отримувача, розмір комірки, опис посилки та створити електронну накладну.

Отримувачу надійде повідомлення на телефон з інформацією, що для нього залишили відправлення в поштоматі.

Для електронних накладних з послугою «Пункт передачі» існують такі обмеження:

обмеження за термінами зберігання в поштоматі стандартне — 3 дні;

відсутня функція подовження терміну зберігання посилки;

послуга доступна винятково в містах, де реалізоване відправлення з поштомату.

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