Поштомати від «Нової пошти» стали пунктом передачі речей: як це працює — Finance.ua

Поштомати від «Нової пошти» стали пунктом передачі речей: як це працює
Компанія «Нова пошта» запустила нову послугу «Пункт передачі». За її допомогою можна передати іншим людям речі, залишивши їх у комірці. Вартість послуги — 10 гривень.
Про це вказано на сайті компанії.
При оформленні електронної накладної в мобільному додатку для відправлення з поштомату відправник може вибрати для відправки та отримання один і той самий поштомат для того, щоб активувати послугу «Пункт передачі».
Для того, щоб скористатися послугою, треба:
- відкрити мобільний додаток «Нова пошта» та натиснути «Створити посилку»;
- для відправлення обрати зручний поштомат;
- у віконці «Місце отримання» вибрати той самий поштомат, який вказаний для відправлення;
- вказати дані отримувача, розмір комірки, опис посилки та створити електронну накладну.
Отримувачу надійде повідомлення на телефон з інформацією, що для нього залишили відправлення в поштоматі.
Для електронних накладних з послугою «Пункт передачі» існують такі обмеження:
- обмеження за термінами зберігання в поштоматі стандартне — 3 дні;
- відсутня функція подовження терміну зберігання посилки;
- послуга доступна винятково в містах, де реалізоване відправлення з поштомату.
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