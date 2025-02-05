Пошта США призупинила приймання посилок із китайських інтернет-магазинів — Finance.ua

Пошта США призупинила приймання посилок із китайських інтернет-магазинів Сьогодні 17:17 — Світ

Пошта США призупинила приймання посилок із китайських інтернет-магазинів

Поштова служба США призупинила приймання посилок з Китаю і Гонконгу. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп скасував торговельне становище, яке використовували роздрібні торговці, включно з Temu і Shein, для безмитного відправлення посилок із низькою вартістю в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Адміністрація Трампа ввела додатковий 10%-вий тариф на китайські товари, який набув чинності 4 лютого, і вжила заходів щодо скасування пільги de minimis, яка дає змогу американським покупцям не платити мита за поставки вартістю нижче 800 доларів. У 2024 році було 4 млн посилок de minimis на день.

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Додатковий тариф і скасування de minimis відбулися після неодноразових попереджень Трампа про те, що Пекін не вживає достатніх заходів для припинення поставок у США фентанілу, небезпечного синтетичного опіоїду.

USPS заявила, що зміна не вплине на потік листів і «плоских» відправлень — пошти, що може бути завдовжки до 38 см або завтовшки 1,9 см — з Китаю і Гонконгу. Вона не одразу прокоментувала, чи пов’язано це з вказівкою Трампа щодо припинення поставок de minimis з Китаю та інших країн.

Логістичний провайдер Easyship попередив клієнтів, які регулярно відправляють до США вантажі вартістю менше ніж 800 доларів, що, найімовірніше, вони зіткнуться з набагато жорсткішими перевірками, і порадив їм створити розподільчі центри на території США, співпрацювати з місцевим складом або центром обробки замовлень у США.

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Деякі інші міжнародні кур’єрські служби, включно з FedEx і SF Express, найбільшою в Китаї компанією експрес-доставки, заявили, що продовжують надсилати посилки в США.

Ритейлер швидкої моди Shein та інтернет-магазин Temu, що продають товари за низькою ціною від іграшок до смартфонів, швидко зросли в США частково завдяки виключенню de minimis.

За даними звіту комітету Конгресу США з питань Китаю за червень 2023 року, на ці дві компанії загалом припадало більше ніж 30% усіх посилок, які щоденно надсилали до США відповідно до положення de minimis.

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За даними звіту, майже половина всіх відправлень, що відправляються за програмою de minimis, надходить із Китаю.

Amazon також має велику базу продавців у Китаї: за оцінками консалтингової компанії у сфері електронної комерції Marketplace Pulse, зробленими в лютому, продавці з Китаю становлять майже половину з 10 000 найбільших продавців Amazon у США.

Експерти вважають, що посилення Трампом політики de minimis призведе до підвищення вартості продукції, яку продають такі компанії, як Shein і Temu, але навряд чи істотно вплине на обсяги поставок.

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