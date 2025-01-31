Китайські банки знову блокують платежі до росії після посилення санкцій США — Finance.ua
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Китайські банки знову блокують платежі до росії після посилення санкцій США

Фінтех і Картки
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Китайські банки знову блокують платежі до росії після посилення санкцій США
Китайські банки знову блокують платежі до росії після посилення санкцій США
Після посилення американських санкцій китайські банки знову зупинили транскордонні платежі до росії, включаючи операції в юанях.
Про це пише Bloomberg.
Фінустанови Китаю стурбовані останніми діями адміністрації Джо Байдена і вимагають більше часу для аналізу транзакцій.
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Окрім фінансових санкцій, під які потрапили 50 російських банків, Мінфін США вніс до «чорних списків» близько 100 компаній, серед яких є і китайські, яких звинувачують у порушенні обмежень проти росії.
Посилення західних санкцій призвело до зниження російського експорту наприкінці 2024 року, пише The Moscow Times. У жовтні-грудні на експорті товарів економіка рф заробила $99,6 млрд — на 7% менше, ніж у четвертому кварталі минулого року. У грудні спад експорту склав 19% у річному вимірі (до $31,3 млрд), а профіцит торгового балансу скоротився до $5,6 млрд — найнижчого рівня з 2020 року.
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З урахуванням санкційного пакету проти нафтогазової галузі, експортні доходи «залишатимуться на знижених рівнях» у найближчі місяці, пише видання. Наприкінці свого терміну президент Джо Байден включив у «чорні списки» Мінфіну США «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» і 183 танкери російського теневого флоту.
Під удар потрапили поставки нафти до Індії, яка стала другим найбільшим покупцем російської нафти після Китаю, що може позбавити економіку майже $30 млрд валютних доходів протягом року, говорять експерти. росбанки прогнозують скорочення експорту на 10%, тобто більше ніж на $40 млрд.
За матеріалами:
Forbes.ua
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