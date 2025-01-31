Китайські банки знову блокують платежі до росії після посилення санкцій США — Finance.ua

Китайські банки знову блокують платежі до росії після посилення санкцій США
Після посилення американських санкцій китайські банки знову зупинили транскордонні платежі до росії, включаючи операції в юанях.
Про це пише Bloomberg.
Фінустанови Китаю стурбовані останніми діями адміністрації Джо Байдена і вимагають більше часу для аналізу транзакцій.
Окрім фінансових санкцій, під які потрапили 50 російських банків, Мінфін США вніс до «чорних списків» близько 100 компаній, серед яких є і китайські, яких звинувачують у порушенні обмежень проти росії.
Посилення західних санкцій призвело до зниження російського експорту наприкінці 2024 року, пише The Moscow Times. У жовтні-грудні на експорті товарів економіка рф заробила $99,6 млрд — на 7% менше, ніж у четвертому кварталі минулого року. У грудні спад експорту склав 19% у річному вимірі (до $31,3 млрд), а профіцит торгового балансу скоротився до $5,6 млрд — найнижчого рівня з 2020 року.
З урахуванням санкційного пакету проти нафтогазової галузі, експортні доходи «залишатимуться на знижених рівнях» у найближчі місяці, пише видання. Наприкінці свого терміну президент Джо Байден включив у «чорні списки» Мінфіну США «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» і 183 танкери російського теневого флоту.
Під удар потрапили поставки нафти до Індії, яка стала другим найбільшим покупцем російської нафти після Китаю, що може позбавити економіку майже $30 млрд валютних доходів протягом року, говорять експерти. росбанки прогнозують скорочення експорту на 10%, тобто більше ніж на $40 млрд.
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