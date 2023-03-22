Пошта Болгарії припинила доставку до росії та білорусі — Finance.ua

Пошта Болгарії припинила доставку до росії та білорусі
Пошта Болгарії припинила приймати та здійснювати відправлення до росії та білорусі.
Про це повідомляє пресслужба оператора.
«Болгарська пошта» інформує своїх клієнтів, що у зв’язку зі зменшенням пропускної здатності транспорту, що спричиняє накопичення пошти в транзитному аеропорту, тимчасово призупиняється прийом усіх видів відправлень до Росії та Білорусі", — йдеться в повідомленні.
У разі зміни ситуації клієнтів пообіцяли проінформувати додатково.
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