Пошта Болгарії припинила доставку до росії та білорусі — Finance.ua
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Пошта Болгарії припинила доставку до росії та білорусі

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Пошта Болгарії припинила приймати та здійснювати відправлення до росії та білорусі.
Про це повідомляє пресслужба оператора.
«Болгарська пошта» інформує своїх клієнтів, що у зв’язку зі зменшенням пропускної здатності транспорту, що спричиняє накопичення пошти в транзитному аеропорту, тимчасово призупиняється прийом усіх видів відправлень до Росії та Білорусі", — йдеться в повідомленні.
У разі зміни ситуації клієнтів пообіцяли проінформувати додатково.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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