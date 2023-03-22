Пошта Болгарії припинила доставку до росії та білорусі — Finance.ua

Пошта Болгарії припинила доставку до росії та білорусі Сьогодні 09:44

Пошта Болгарії припинила приймати та здійснювати відправлення до росії та білорусі.

«Болгарська пошта» інформує своїх клієнтів, що у зв’язку зі зменшенням пропускної здатності транспорту, що спричиняє накопичення пошти в транзитному аеропорту, тимчасово призупиняється прийом усіх видів відправлень до Росії та Білорусі", — йдеться в повідомленні.

У разі зміни ситуації клієнтів пообіцяли проінформувати додатково.

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Економічна Правда За матеріалами:

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