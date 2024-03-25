Пошкодження рф обʼєктів «Нафтогазу» на заході: як атака вплине на постачання блакитного палива — Finance.ua
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Пошкодження рф обʼєктів «Нафтогазу» на заході: як атака вплине на постачання блакитного палива

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російська атака пошкодила наземну інфраструктуру українських підземних сховищ газу, але не вплинула на постачання газу споживачам завдяки наявності достатніх резервних потужностей.
Через ранкову атаку рф сталося влучання в наземну інфраструктуру одного з підземних сховищ газу Укртрансгаз — Оператор газосховищ України і було пошкоджене технологічне обладнання. Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає. Також атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у Facebook, пише УНН.
«Група Нафтогаз продовжує забезпечувати стабільне газопостачання українцям. Внаслідок вранішньої ворожої атаки на заході України сталося влучання в наземну інфраструктуру одного з підземних сховищ газу Укртрансгаз — Оператор газосховищ України і було пошкоджене технологічне обладнання» — написав Чернишов.
За його словами, наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків згідно зі сценаріями ПЛАС — Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.
«Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, адже газ знаходиться на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей. Атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам" — повідомив Чернишов.
«Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, адже газ знаходиться на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей. Атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам», — повідомив Чернишов.
Він зазначив, що всі номінації замовників послуг зберігання та бронювання потужностей також продовжують виконуватися в повному обсязі.
За матеріалами:
УНН
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