Посадовець Укрзалізниці вимагав ₴10 мільйонів хабаря за передачу землі в оренду — Finance.ua

Посадовець Укрзалізниці вимагав ₴10 мільйонів хабаря за передачу землі в оренду Сьогодні 15:45 — Кримінал

Посадовець Укрзалізниці вимагав ₴10 мільйонів хабаря за передачу землі в оренду

Заступника начальника служби колії регіональної філії Укрзалізниці у Києві викрили у вимаганні 10 млн гривень хабаря від керівника столичної будівельної компанії.

Викриття зловмисника здійснила СБУ спільно з Національною поліцією за сприяння керівництва Укрзалізниці.

За даними слідства, чиновник «гарантував» за 10 млн грн безперешкодно передати підряднику в довгострокову оренду шість гектарів землі, яка перебуває на балансі державного підприємства. Також обіцяв «пришвидшену» процедуру укладання відповідних договорів на рівні Укрзалізниці та Київської міської держадміністрації.

У разі відмови платити хабар посадовець погрожував штучними перешкодами під час оформлення технічних паспортів і дозвільних документів на оренду землі.

Зловмиснику оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Укрінформ За матеріалами:

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