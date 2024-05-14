Посадовець Укрзалізниці вимагав ₴10 мільйонів хабаря за передачу землі в оренду — Finance.ua

Посадовець Укрзалізниці вимагав ₴10 мільйонів хабаря за передачу землі в оренду
Заступника начальника служби колії регіональної філії Укрзалізниці у Києві викрили у вимаганні 10 млн гривень хабаря від керівника столичної будівельної компанії.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Викриття зловмисника здійснила СБУ спільно з Національною поліцією за сприяння керівництва Укрзалізниці.
За даними слідства, чиновник «гарантував» за 10 млн грн безперешкодно передати підряднику в довгострокову оренду шість гектарів землі, яка перебуває на балансі державного підприємства. Також обіцяв «пришвидшену» процедуру укладання відповідних договорів на рівні Укрзалізниці та Київської міської держадміністрації.
У разі відмови платити хабар посадовець погрожував штучними перешкодами під час оформлення технічних паспортів і дозвільних документів на оренду землі.
Зловмиснику оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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