Посадовцям Укрзалізниці оголосили підозри у розкраданні 22 мільйонів — Finance.ua

Посадовцям Укрзалізниці оголосили підозри у розкраданні 22 мільйонів Сьогодні 09:29 — Кримінал

Посадовцям Укрзалізниці оголосили підозри у розкраданні 22 мільйонів

Директору та головному бухгалтеру філії одного з підприємств АТ «Укрзалізниця» повідомили про підозру у розкраданні 22 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Їм інкриміновано розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

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У ході розслідування виявили, що директор філії спільно з головним бухгалтером весною 2022 року налагодили протиправний механізм розкрадання коштів АТ «Укрзалізниця». Вони протиправно нараховували доплати до основної заробітної плати працівникам підприємства.

Так, правління АТ «Укрзалізниця» в березні 2022 року прийняло рішення на період дії правового режиму воєнного стану в Україні обмежити нарахування премій, одноразових заохочень та інших додаткових виплат працівникам, окрім тих, які безпосередньо зайняті на роботах, пов’язаних з рухом поїздів, забезпеченням безпеки руху, забезпеченням безперебійної роботи компанії, мережевого зв’язку, налаштування баз даних, обслуговування програмного забезпечення та автоматизованих систем управління товариства.

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Незважаючи на це рішення директор та головний бухгалтер філії, з метою розкрадання коштів підприємства, без проведення засідань комісії з оплати праці, які, згідно нормативних актів АТ «Укрзалізниця», є обов’язковими, щомісячно вносили до первинних бухгалтерських документів відомості про нарахування працівникам філії, які не були зайняті на роботах, пов’язаних з забезпеченням безперебійної роботи залізниці, доплат до основної заробітної плати. У подальшому частину таких коштів службові особи звертали на власну користь.

Внаслідок протиправних дій посадовців за два роки працівникам філії, які не мали право на отримання таких доплат, виплачено більш ніж 22 млн грн.

За таке правопорушення директору та головному бухгалтеру загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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