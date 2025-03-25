Ремонт на аеродромі «Ужгород»: підрядника підозрюють у мільйонних збитках — Finance.ua

Ремонт на аеродромі «Ужгород»: підрядника підозрюють у мільйонних збитках Сьогодні 20:40 — Кримінал

Ремонт на аеродромі «Ужгород»: підрядника підозрюють у мільйонних збитках

Поліція повідомила про підозру керівнику підрядної організації щодо ремонту дорожнього покриття аеродрому «Ужгород» зі збитками у 3,8 млн грн.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції, ремонтні роботи підрядник проводив у 2021 році вартістю понад 43 млн грн. Щоб на цьому підзаробити, до документів внесли фіктивні дані про обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів — вони були значно завищені. Згодом підписані керівником документи для отримання коштів відправили до облради.

Різниця між профінансованими та виконаними роботами становить понад 3,8 млн грн.

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На підставі зібраних доказів керівникові підрядної організації слідчі слідчого управління ГУНП в Закарпатській області оголосили підозру. Його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Проводяться подальші заходи для встановлення усіх причетних до незаконної діяльності осіб. Підозрюваному може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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