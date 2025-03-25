Ремонт на аеродромі «Ужгород»: підрядника підозрюють у мільйонних збитках — Finance.ua

Ремонт на аеродромі «Ужгород»: підрядника підозрюють у мільйонних збитках
Поліція повідомила про підозру керівнику підрядної організації щодо ремонту дорожнього покриття аеродрому «Ужгород» зі збитками у 3,8 млн грн.
Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.
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Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції, ремонтні роботи підрядник проводив у 2021 році вартістю понад 43 млн грн. Щоб на цьому підзаробити, до документів внесли фіктивні дані про обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів — вони були значно завищені. Згодом підписані керівником документи для отримання коштів відправили до облради.
Різниця між профінансованими та виконаними роботами становить понад 3,8 млн грн.
На підставі зібраних доказів керівникові підрядної організації слідчі слідчого управління ГУНП в Закарпатській області оголосили підозру. Його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Проводяться подальші заходи для встановлення усіх причетних до незаконної діяльності осіб. Підозрюваному може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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