4 кримінальні провадження та збитки на 400 тис. грн: повідомлено про підозру керівнику управління освіти — Finance.ua

4 кримінальні провадження та збитки на 400 тис. грн: повідомлено про підозру керівнику управління освіти Сьогодні 17:42 — Кримінал

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру начальнику управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації за фактом закупівлі за завищеними у два рази цінами ламп для укриттів у навчальних закладах.

Про це повідомила Пресслужба Київської міської прокуратури

Встановлено, що у грудні 2022 року між управлінням освіти та суб’єктом господарювання укладено договір про закупівлю світлодіодних ліхтарів та ламп для укриттів у школах та гімназіях Подільського району міста Києва на загальну суму близько 1 млн гривень.

Згідно з висновком експертів, лампи закуповували за ціною, завищеною майже вдвічі, чим спричинено збитки бюджету на понад 400 тисяч гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру. Також до суду буде скеровано клопотання про відсторонення його від займаної посади.

Слід зазначити, що упродовж 2021−2024 років відносно цього посадовця до суду скеровано 4 кримінальні провадження, розгляд яких триває.

Також, раніше зазначеному посадовцю повідомлено про підозру за фактом закупівлі за завищеною вартістю подовжувачів.

Досудове розслідування проводять слідчі Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.

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