У столиці судитимуть підприємця за незаконну забудову біля озера Тельбин — Finance.ua

У столиці судитимуть підприємця за незаконну забудову біля озера Тельбин Сьогодні 13:34 — Кримінал

Перед судом у столиці постане 60-річний підприємець, який самовільно захопив ділянку землі біля озера Тельбин у Дніпровському районі Києва та збудував на ній кафе і вісім нежитлових приміщень. Про це повідомляє поліція Києва.

За даними слідства, з квітня 2013 по вересень 2020 року чоловік незаконно зайняв понад 0,15 га землі, що перебуває у власності територіальної громади міста та розташована у прибережно-захисній смузі. Жодних дозвільних чи правоустановчих документів підприємець не мав. Побудовані об’єкти він здавав в оренду, отримуючи прибуток.

Суд наклав арешт на зведені споруди, а самому підприємцю повідомили про підозру. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Його обвинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо самовільного будівництва, зловживання повноваженнями, використання майна, здобутого злочинним шляхом, підробки та видачі неправдивих документів.

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