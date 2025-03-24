У столиці судитимуть підприємця за незаконну забудову біля озера Тельбин — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У столиці судитимуть підприємця за незаконну забудову біля озера Тельбин

Кримінал
70
Перед судом у столиці постане 60-річний підприємець, який самовільно захопив ділянку землі біля озера Тельбин у Дніпровському районі Києва та збудував на ній кафе і вісім нежитлових приміщень. Про це повідомляє поліція Києва.
За даними слідства, з квітня 2013 по вересень 2020 року чоловік незаконно зайняв понад 0,15 га землі, що перебуває у власності територіальної громади міста та розташована у прибережно-захисній смузі. Жодних дозвільних чи правоустановчих документів підприємець не мав. Побудовані об’єкти він здавав в оренду, отримуючи прибуток.
Суд наклав арешт на зведені споруди, а самому підприємцю повідомили про підозру. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Його обвинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо самовільного будівництва, зловживання повноваженнями, використання майна, здобутого злочинним шляхом, підробки та видачі неправдивих документів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems