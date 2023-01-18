Посадовців «Київводоканалу» підозрюють у розкраданні 2 млн грн бюджетних коштів — Finance.ua

Посадовців «Київводоканалу» підозрюють у розкраданні 2 млн грн бюджетних коштів Сьогодні 03:16 — Кримінал

Чиновники «Київводоканалу» отримали підозру в привласненні бюджетних коштів під час закупівлі насосів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«З метою привласнення бюджетних коштів посадовці забезпечили перемогу в тендері на закупівлю глибинних насосів підконтрольного товариства. Надалі уклали з ним відповідний договір, попри те, що фірма запропонувала ціни значно вище за ринкові. Різницю у вартості, що сягає двох мільйонів гривень, учасники оборудки розподілили між собою», — сказано в повідомленні.

Читайте також Ухилення від сплати податків на понад 270 млн грн: гендиректору тютюнової компанії повідомили про підозру

До її організації причетні посадові особи Київводоканалу та керівник товариства.

На підставі зібраних доказів двом посадовцям Київводоканалу повідомили підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а керівникові товариства — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.