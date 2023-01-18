Посадовців «Київводоканалу» підозрюють у розкраданні 2 млн грн бюджетних коштів — Finance.ua
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Посадовців «Київводоканалу» підозрюють у розкраданні 2 млн грн бюджетних коштів

Кримінал
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Чиновники «Київводоканалу» отримали підозру в привласненні бюджетних коштів під час закупівлі насосів.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
«З метою привласнення бюджетних коштів посадовці забезпечили перемогу в тендері на закупівлю глибинних насосів підконтрольного товариства. Надалі уклали з ним відповідний договір, попри те, що фірма запропонувала ціни значно вище за ринкові. Різницю у вартості, що сягає двох мільйонів гривень, учасники оборудки розподілили між собою», — сказано в повідомленні.
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До її організації причетні посадові особи Київводоканалу та керівник товариства.
На підставі зібраних доказів двом посадовцям Київводоканалу повідомили підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а керівникові товариства — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
За привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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