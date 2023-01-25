Порушення графіків відключень: ДТЕК збирається оскаржувати штрафи в суді — Finance.ua

Порушення графіків відключень: ДТЕК збирається оскаржувати штрафи в суді Сьогодні 11:11 — Енергетика

Компанія ДТЕК планує оскаржити у суді рішення Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Йдеться про штрафи для обленерго через порушення графіків відключень електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні групи ДТЕК у Telegram, пише economics.novyny.live.

Як зауважили в компанії, в складних умовах, енергетики ДТЕК та інших енергетичних компаній робили все можливе для рівномірного та справедливого розподілу дефіциту потужності між споживачами.

«З першого дня війни енергетики роблять все можливе, аби в оселях українців було світло. Жодна країна у світі не стикалася з настільки масовими терористичними атаками по енергетичній інфраструктурі», — стверджують у заяві.

У ДТЕК наголосили, що енергетики «тримають фронт» великою ціною. І планують це робити надалі, до перемоги. Саме тому не згодні з рішенням НКРЕКП та мають амір оскаржити його в суді.

В компанії заявляють, що докладуть всіх зусиль для «захисту чесного імені своїх працівників і всіх, хто сьогодні тримає енергетичний фронт».

24 січня НКРЕКП підтримала рішення про накладення на ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Одеські електромережі штрафів у розмірі 85 тисяч гривень за недотримання справедливих графіків відключень.

Попереднього тижня аналогічні штрафи були накладені на Вінницяобленерго, Волиньобленерго та Чернівціобленерго.

На наступні засідання перенесені питання про штрафи до Львівобленерго, Тернопільобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.

В Укренерго наголошують, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога.

Нагадаємо, цілу низку регіональних енергетичних компаній регулятор позапланово мав перевірити на предмет дотримання графіків відключень електроенергії. Приводом для перевірок були заяви споживачів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.