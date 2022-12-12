Порти «Південний» та «Чорноморськ» відновили експорт продовольства після обстрілу Одещини — Finance.ua

Порти «Південний» та «Чорноморськ» відновили експорт продовольства після обстрілу Одещини Сьогодні 11:45 — Енергетика

Порти «Південний» та «Чорноморськ» вже відновили експорт продовольства після обстрілів військами росії енергооб’єктів Одещини, а порт «Одеса» поки що не здійснює вантажних операцій.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на керівника Адміністрації морських портів України Олексія Вострикова.

«Атаки ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури повністю знеструмили і об’єкти критичної інфраструктури. Порти „Одеса“ та „Південний“ не мали можливості виконувати вантажні роботи, а порт „Чорноморськ“ — частково. Наразі завдяки енергетикам, що працюють 24/7, енергопостачання поступово відновлюється. Також використовуються альтернативні джерела живлення. Порти „Південний“ та „Чорноморськ“ здійснюють вантажні операції. Порт „Одеса“, на жаль, поки що ні», — прокоментував ситуацію Востриков.

За його словами, спрогнозувати, як складатиметься ситуація надалі, складно, оскільки «маємо справу з ворогом, для якого не існує принципів».

Щодо експорту, додав керівник АМПУ, то «рф і до цього його гальмувала, створюючи проблеми з інспекціями в Босфорі, а відсутність енергопостачання, звичайно, гальмуватиме ще більше».

Як повідомлялося, «зерновим коридором» вивезено понад 13,3 млн т української продукції до країн Азії, Європи та Африки.

17 листопада у Стамбулі Україна, Організація Об’єднаних Націй та Туреччини домовилася про продовження «ініціативи щодо безпечного транспортування агропродукції через Чорне море» ще на 120 днів. Перше судно з українським продовольством у рамках «зернової ініціативи» вийшло з порту Одеси.

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