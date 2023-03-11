Портрет біженця: де їх найбільше і скільки повернеться — Finance.ua

Портрет біженця: де їх найбільше і скільки повернеться Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Від 46% до 76% українських біженців можуть повернутися після війни додому. Якщо цього не станеться, країну чекатиме падіння ВВП у рамках 2,5-7,71%. Такими є підрахунки Київського центру економічної стратегії.

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Демографічна ситуація в Україні має дві суттєві проблеми: затримка біженців за кордоном та низька народжуваність. Якщо держава не почне негайно працювати над програмою заохочення повернення біженців, то це обернеться великими проблемами для країни, пишуть автори Kyiv Post.

Портрет біженця

Понад 42% українських біженців становлять жінки віком від 35 до 49 років. На кожного дорослого припадає 1,07 дитини. 66% воєнних мігрантів мають вищу освіту. Таким є портрет біженця, за даними видання Kyiv Post.

Серед біженців, які виїхали до ЄС:

найбільше опинилося в Польщі — понад 38%;

майже кожен п’ятий живе в Німеччині;

ще 12% знайшли прихисток в Чехії,

5% — в Італії.

«Щоб повернути людей на Батьківщину, реформи потрібно починати вже зараз, — каже голова НБУ Андрій Пишний. — Наші громадяни мають бути впевнені, що їм є куди повертатися. Вони мають почуватися потрібними в Україні. Звичайно, процес асиміляції в країнах перебування триває вже рік. Діти вчать мови, ходять до школи, зустрічають нових друзів».

У Міністерстві економіки України вважають, що додому можна повернути 75% біженців, якщо вони знатимуть, що тут на них чекають гідні умови життя та праці.

Економістка Віденського інституту міжнародних економічних досліджень Марина Твердоступ вважає, що біженці протримаються на європейському ринку праці більше 2-3 років.

«Європа не хоче, щоб українці, особливо молоді та кваліфіковані, поверталися додому», — каже вона.

Видання Kyiv Post звертає увагу на ще один несприятливий чинник — зниження народжуваності в Україні. Керівниця Інституту демографії та соціальних досліджень НАУ Елла Лібанова стверджує, що показник народжуваності становитиме 0,8 дитини на одну жінку. А для нормальної заміни поколінь він має коливатися в межах 2,1.

За її словами, 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться нижче 35 мільйонів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

uamedia За матеріалами:

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