Порт «Усть-Дунайський» продали за понад 201 млн гривень — Finance.ua
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Порт «Усть-Дунайський» продали за понад 201 млн гривень

Фондовий ринок
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Переможець аукціону з приватизації ЄМК ДП «Морський торговельний порт «Усть-Дунайськ» провів оплату у розмірі 201 000 300 грн та ще 40 200 060 грн ПДВ.
Про це повідомив на своїй Фейсбук-сторінці  начальник відділення Фонду держмайна України по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.
До 21 лютого покупець має укласти попередній договір купівлі-продажу та після матиме ще 60 робочих днів на укладання нотаріального договору. Це нововведення законодавства, аби покупець міг підготувати документи для нотаріального посвідчення договору. Наприклад, дозвіл від Антимонопольного комітету.
Нагадую, що аукціон другого порту заплановано на 3 березня 2023 року. Стартова ціна ЄМК ДП «Білгород-Дністровський МТП» становить 187 млн грн.
За матеріалами:
agrotimes.ua
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