Porsche вийшов на Франкфуртську біржу: це одне з найбільших IPO в історії Європи — Finance.ua

Porsche вийшов на Франкфуртську біржу: це одне з найбільших IPO в історії Європи Вчора 17:21 — Фондовий ринок

Porsche вийшов на Франкфуртську біржу: це одне з найбільших IPO в історії Європи

Німецький виробник автомобілів Porsche провів публічне розміщення акцій (IPO), вийшовши на Франкфуртську фондову біржу — торги стартували під тикером P911 у четвер, 29 вересня.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що мажоритарний власник концерну — Volkswagen — виставив на IPO 12,5% акцій Porsche, отримавши за них 9,4 млрд євро.

При цьому, загальна капіталізація компанії — 75,2 млрд євро, що робить це розміщення одним із найбільших в історії Європи.

Як зазначає Reuters, це найбільше розміщення в Німеччині після Deutsche Telekom у 1996 році.

Акції Porsche у четвер стабільно дорожчали після розміщення — стабільний старт відбувся навіть попри слабкі фондові ринки, оскільки вони готувалися до очікуваних даних про інфляцію в Німеччині.

У Volkswagen заявили, що нестабільність ринку була саме причиною, чому менеджери фондів гостро потребували стабільного та прибуткового бізнесу, такого як Porsche AG, щоб інвестувати в нього.

«Porsche був і залишається перлиною концерну Volkswagen», — сказав Кріс-Олівер Шикентанц, головний інвестиційний директор компанії Capitell.

Зіткнувшись з десятками мільярдів витрат на радикальний перехід у бік електромобілів та нового програмного забезпечення, керівники Volkswagen довго обмірковували розміщення Porsche на біржі. Керівники сподівалися, що такий крок допоможе зібрати вкрай необхідні кошти та збільшити власну вартість Volkswagen.

Під час первинного розміщення було продано до 113 875 000 привілейованих акцій Porsche AG без права голосу.

«Доходи від IPO забезпечать Volkswagen значно більшу фінансову гнучкість у рамках його трансформації в напрямку електромобільності та цифровізації», — заявив фінансовий директор VW Арно Антліц.

Крім цього, вихід Porsche AG на біржу також посилює вплив на неї родини Порше-Пієх, яка отримає контроль над блокпакетом акцій компанії: 25% + 1 акція.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.