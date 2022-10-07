Porsche став найдорожчим автовиробником Європи за ринковою вартістю — Finance.ua

Porsche став найдорожчим автовиробником Європи за ринковою вартістю Вчора 22:19 — Фондовий ринок

Porsche став найдорожчим автовиробником Європи за ринковою вартістю

У четвер компанія Porsche стала найдорожчим автовиробником Європи за ринковою вартістю, обігнавши Volkswagen, оскільки вартість акцій виробника спортивних автомобілів, котрий нещодавно вийшов на біржу, різко зросла.

Про це пише Reuters.

Після зростання вартості акцій до до 93 євро за штуку, ринкова оцінка Porsche піднялась до 85 млрд євро.

Volkswagen оцінюють у 77,7 млрд євро, Mercedes-Benz займає третє місце серед європейських автовиробників з оцінкою 57,2 млрд євро, далі йдуть BMW з 47,5 млрд євро та Stellantis з 39,7 млрд євро.

Нагадаємо, німецький виробник автомобілів Porsche провів публічне розміщення акцій (IPO), вийшовши на Франкфуртську фондову біржу — торги стартували під тикером P911 у четвер, 29 вересня.

Мажоритарний власник концерну — Volkswagen — виставив на IPO 12,5% акцій Porsche.

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Економічна Правда За матеріалами:

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