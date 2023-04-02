Porsche показала інтер’єр нового Cayenne — Finance.ua

Porsche показала інтер’єр нового Cayenne Вчора 23:45 — Технології&Авто

Porsche показала інтер’єр нового Cayenne, Фото: motor1.com

Оновлений Porsche Cayenne 2024 року дебютує 18 квітня, але зараз бренд показав нам оновлений салон. Він виглядає зовсім інакше, ніж існуючий дизайн.

Оновлений Cayenne отримав 12,6-дюймову цифрову панель приладів з вигнутим екраном замість поточної компоновки з аналоговим тахометром у центрі. Залежно від технічних характеристик автомобіля водій може вибрати до семи режимів відображення. Перегляди включають спрощену структуру з акцентом на важливу інформацію. Є також один із традиційним дизайном Porsche у вигляді п’яти кіл.

Прямокутний 12,3-дюймовий екран домінує в центрі панелі приладів. Він підтримує голосові команди Siri для керування функціями автомобіля. Навігація через Інтернет — стандартна функція.

Фото: motor1.com

Під великим екраном розташована нова панель керування системою HVAC. Вона має скляну поверхню на чорній панелі та оснащений розпізнаванням дотиків з тактильним відгуком. Система також має деякі фізичні перемикачі керування. Під ними є ручка регулювання гучності.

У стандартну комплектацію входить охолоджувана індукційна зарядна панель. Також є два порти USB-C у передньому відділенні для речей і ще два — на задній центральній консолі.

Перероблене кермо нагадує поточний 911. На горизонтальних спицях є багатофункціональні елементи керування. Кнопки та коліщатка виконують такі дії, як перемикання компонування панелі приладів і додаткового проекційного дисплея. Ручка керування круїз-контролем розташована зліва внизу. З правого боку знаходиться диск зміни режимів руху.

Додатково доступний 10,9-дюймовий екран на панелі приладів з боку пасажира. Це дає пасажиру контроль над навігаційною системою та медіа. Екран також може транслювати відео під час руху Cayenne, а фільтр запобігає відволіканню водія.

У стандартній комплектації Cayenne 2024 року буде оснащений 3,0-літровим V6 з турбонаддувом, потужністю 349 кінських сил. Комплектація S отримає твін-турбо V8 потужністю 468 к.с. E-Hybrid PHEV вироблятиме 463 к.с. Крім того, він отримає батарею більшої ємності на 25,9 кіловат-годин замість 17,9 кВт-годин зараз. Більш потужний Turbo S E-Hybrid з’явиться пізніше.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.