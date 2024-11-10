Porsche Macan EV стане базою для першого електричного кросовера Bentley — Finance.ua
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Porsche Macan EV стане базою для першого електричного кросовера Bentley

Технології&Авто
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Porsche Macan EV — новий кросовер, який є найдешевшим електрокаром німецького бренду. Спершу агрегати моделі використовували для електрокросовера Audi, а тепер автомобіль взагалі перетворять на несподівану машину.
Як повідомляє Autocar, перший електромобіль Bentley буде збудовано на платформі PPE від Porsche Macan EV.
Модель, яка поки що не має імені (принаймні, його не називають), з’явиться до 2026 року.
Відповідно, у Bentley зайняті розробкою кросовера. Його позиціонують як міський автомобіль. Вже відомо, що це найкомпактніша модель Bentley в сучасній лінійці.
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Технічної інформації про електрокар немає. Найпотужніший Macan EV пропонує 630 сил та запас ходу близько 600 км. Це орієнтир для британського кросовера, який можуть зробити ще потужнішим.
Авжеж, якимось чином Bentley доведеться виправдати багаторазове підвищення ціни автомобіля, який Porsche продає за 77 000 доларів у базовому виконанні.
Це найдешевший електрокар німецького бренду, але Bentley необхідно створити машину-антипод.
За матеріалами:
Обозреватель
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