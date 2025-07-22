Porsche готує нові звільнення співробітників — Finance.ua

Porsche готує нові звільнення співробітників
Porsche зараз переживає найгіршу кризу за останні десятиліття, що змушує компанію вживати радикальних заходів щодо скорочення витрат.
Генеральний директор Олівер Блум попередив німецьких працівників, що переговори з профспілками щодо подальшого скорочення витрат розпочнуться найближчими місяцями — іншими словами, подальші звільнення.
Про це пише Bankier.pl.
Автомобільний гігант планує скоротити свою робочу силу більш ніж на 10% до 2029 року, готуючись до значно нижчих продажів — 250 тис. автомобілів на рік, порівняно з 311 тис. у попередньому році. У Porsche в Німеччині працює 37 тис. осіб.
Падіння попиту в Китаї та хвилювання навколо тарифів США завдали значної шкоди прибутковості Porsche, повідомляє Fortune.
Блюм визнає, що нинішня бізнес-модель компанії більше не є ефективною в умовах змін на ринку. Porsche відчуває слабкий інтерес до електромобілів та автомобілів класу люкс у Китаї, де конкуренція в сегменті електромобілів дуже жорстка.
У США, найбільшому експортному ринку бренду, проблеми посилюються додатковими тарифами, запровадженими адміністрацією Дональда Трампа, які знижують маржу. Блюм наголошує, що Porsche відчуває ці негативні наслідки гостріше, ніж багато конкурентів з галузі.
Керівництво Porsche продовжує свої попередні заходи щодо скорочення витрат. Нові скорочення, узгоджені з профспілками, спрямовані на досягнення середньострокової операційної рентабельності на рівні 15−17%, порівняно з лише 8,6% у першому кварталі цього року.
Автомобільна промисловість також потерпає від високих витрат на робочу силу та енергоносії в Німеччині. Виробник легендарного 911 намагається наслідувати свою материнську компанію Volkswagen, яка також оголосила про масові скорочення робочих місць — роботу втратять до 35 тис. співробітників.
Porsche рухається в тому ж напрямку, прагнучи зберегти конкурентоспроможність та прибутковість у складних економічних умовах.
Поділитися новиною