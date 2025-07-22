Porsche готує нові звільнення співробітників — Finance.ua
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Porsche готує нові звільнення співробітників

Технології&Авто
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Porsche зараз переживає найгіршу кризу за останні десятиліття, що змушує компанію вживати радикальних заходів щодо скорочення витрат.
Генеральний директор Олівер Блум попередив німецьких працівників, що переговори з профспілками щодо подальшого скорочення витрат розпочнуться найближчими місяцями — іншими словами, подальші звільнення.
Про це пише Bankier.pl.
Автомобільний гігант планує скоротити свою робочу силу більш ніж на 10% до 2029 року, готуючись до значно нижчих продажів — 250 тис. автомобілів на рік, порівняно з 311 тис. у попередньому році. У Porsche в Німеччині працює 37 тис. осіб.
Падіння попиту в Китаї та хвилювання навколо тарифів США завдали значної шкоди прибутковості Porsche, повідомляє Fortune.
Блюм визнає, що нинішня бізнес-модель компанії більше не є ефективною в умовах змін на ринку. Porsche відчуває слабкий інтерес до електромобілів та автомобілів класу люкс у Китаї, де конкуренція в сегменті електромобілів дуже жорстка.
У США, найбільшому експортному ринку бренду, проблеми посилюються додатковими тарифами, запровадженими адміністрацією Дональда Трампа, які знижують маржу. Блюм наголошує, що Porsche відчуває ці негативні наслідки гостріше, ніж багато конкурентів з галузі.
Керівництво Porsche продовжує свої попередні заходи щодо скорочення витрат. Нові скорочення, узгоджені з профспілками, спрямовані на досягнення середньострокової операційної рентабельності на рівні 15−17%, порівняно з лише 8,6% у першому кварталі цього року.
Автомобільна промисловість також потерпає від високих витрат на робочу силу та енергоносії в Німеччині. Виробник легендарного 911 намагається наслідувати свою материнську компанію Volkswagen, яка також оголосила про масові скорочення робочих місць — роботу втратять до 35 тис. співробітників.
Porsche рухається в тому ж напрямку, прагнучи зберегти конкурентоспроможність та прибутковість у складних економічних умовах.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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