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Porsche до липня узгодить новий пакет скорочення витрат

Фондовий ринок
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Porsche
Porsche
Генеральний директор Porsche Міхаель Ляйтерс розраховує до липня завершити переговори з персоналом щодо другого пакету скорочення витрат.
Про це повідомляє Reuters.

У чому причина

Керівництво прагне досягти угоди до літніх канікул, щоб забезпечити ясність для працівників.
Раніше компанія вже заявляла про плани скоротити 1900 робочих місць у найближчі роки після звільнення 2000 тимчасових робітників минулого року.
Головна причина заощаджень — зниження прибутку у першому кварталі 2026 року через тарифи, геополітичні потрясіння та прогалини в модельному ряді.
Тепер Porsche планує зменшити виробничі потужності порівняно з минулорічним показником у 280 000 проданих авто, оскільки компанія хоче заробляти гроші на меншій кількості машин.
Для мінімізації витрат автовиробник поглибить співпрацю з дочірньою компанією Audi, водночас випуск базової серії 718 продовжиться.
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