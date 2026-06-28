Porsche до липня узгодить новий пакет скорочення витрат
— Фондовий ринок
Генеральний директор Porsche Міхаель Ляйтерс розраховує до липня завершити переговори з персоналом щодо другого пакету скорочення витрат.
Про це повідомляє Reuters.
У чому причина
Керівництво прагне досягти угоди до літніх канікул, щоб забезпечити ясність для працівників.
Раніше компанія вже заявляла про плани скоротити 1900 робочих місць у найближчі роки після звільнення 2000 тимчасових робітників минулого року.
Головна причина заощаджень — зниження прибутку у першому кварталі 2026 року через тарифи, геополітичні потрясіння та прогалини в модельному ряді.
Тепер Porsche планує зменшити виробничі потужності порівняно з минулорічним показником у 280 000 проданих авто, оскільки компанія хоче заробляти гроші на меншій кількості машин.
Для мінімізації витрат автовиробник поглибить співпрацю з дочірньою компанією Audi, водночас випуск базової серії 718 продовжиться.Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.