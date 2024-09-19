Поранені захисники і захисниці з Києва отримуватимуть по 45 тисяч допомоги — Finance.ua

Поранені захисники і захисниці з Києва отримуватимуть по 45 тисяч допомоги
Київ виплачуватиме 45 тисяч гривень матеріальної допомоги пораненим киянам — Захисникам і Захисницям України.
Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.
«Депутати Київради підтримали ініціативу мера Києва щодо надання матеріальної допомоги пораненим киянам — Захисникам і Захисницям України», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що на час дії воєнного стану кияни, які мають поранення під час бойових дій, отримуватимуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 45 тисяч гривень із міського бюджету.
«Київ всебічно підтримує киян — Захисників та Захисниць. Ініціатива мера Києва Віталія Кличка щодо грошової допомоги є ще одним важливим кроком у цьому напрямі. Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА наразі працює над розробкою порядку виплати. Утім уже зараз можемо запевнити, що ця допомога буде доступна через Портал Захисників і Захисниць», — наголосила Марина Хонда.
Нагадаємо, незабаром в українських громадах з’являться посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Середня заробітна плата фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб становитиме 17,9 тис. грн.
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