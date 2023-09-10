Поради на шляху до фінансового успіху — Finance.ua

Поради на шляху до фінансового успіху Сьогодні 16:14 — Особисті фінанси

Поради на шляху до фінансового успіху

Сьогодні більшість українців не мають чіткого фінансового плану. Але домогтися фінансового благополуччя й примножити свої матеріальні засоби можна, тільки приклавши власні зусилля.

Фінкульт зібрав декілька порад, щоб досягати фінансового успіху.

Розробіть стратегію, яка відповідає вашим конкретним життєвим обставинам. Розпочніть із постановки фінансових цілей та складання особистого фінансового плану.

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Встановіть конкретну фінансову ціль, наприклад, заощадження на новий автомобіль або власну квартиру. Це надихне вас розумно використовувати свої гроші.

Свідомо ведіть особистий бюджет. Розробіть план доходів та витрат, щоб знати, скільки грошей ви заробляєте та як вони витрачаються. Ведення особистого бюджету допоможе контролювати свої фінанси.

Формуйте фінансову «подушку безпеки». Регулярно робіть внески від 10−20% частини свого доходу, поступово відкладаючи, цим ви вже інвестуєте у своє майбутнє. Постійні невеликі заощадження можуть швидко наростати, забезпечивши фінансову стабільність у майбутньому.

Користуйтеся правом на податкову знижку. Це можливість повернути частину сплаченого загальнодержавного податку на доходи за певні послуги — «кешбек від держави» (стаття 166 Податкова знижка. Податкового кодексу України).

Вчіться інвестувати свої гроші. Дослідіть різні види інвестицій, такі як акції, облігації або нерухомість.

Оцінюйте фінансові ризики, щоб уникати фінансових втрат. Ретельно аналізуйте доходи та витрати, дізнавайтесь, де можна зекономити, мінімізувавши зайві витрати.

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Користуйтесь порадами фінансових консультантів, адже вони, як досвідчені лікарі, здатні кваліфіковано оцінити стан вашого фінансового здоров’я, дати цінні поради, враховуючи ваші особисті життєві обставини.

Напрацьовуйте позитивну кредитну історію. Уникайте накопичення боргів, які можуть негативно вплинути на ваші фінансові можливості. Якщо маєте . Уникайте накопичення боргів, які можуть негативно вплинути на ваші фінансові можливості. Якщо маєте кредит у банку , що ліквідується Фондом гарантування вкладів, протягом року можна приєднатися до оновленої програми пільгових умов погашення кредитної заборгованості перед банками, що в ліквідації.

Удосконалюйте свої навички, інвестуйте в освіту — це запорука фінансової грамотності, ефективності в господарюванні.

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