Поради експертки щодо фінансового планування — Finance.ua
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Поради експертки щодо фінансового планування

Особисті фінанси
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Поради експертки щодо фінансового планування
Як вести фінансове планування, щоб це привело до реалізації власних цілей.

Про це розповіла Юлія Баткалова, засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, експертка програми «Ранок вдома» на Fin Blogger Award.
Зі слів Юлії, навіть якщо ви зароблятимете сотні тисяч, без вміння привести до ладу витрати швидко до мрій не прийти.
«Не потрібно вести бюджет все життя, якщо ви робитимете це дисципліновано хоча б 3 місяці, то ви вже зможете сформувати свою мету і побачите, як до неї йти. Це можна робити за допомогою excel, нотатків в телефоні, мобільних додатків», — каже вона.

Етапи планування фінансів

  1. Ставимо мету, переводимо її в числове значення: вартість зараз, бажаний строк реалізації, вартість у майбутньому з урахуванням середньої інфляції.
  2. Беремо під контроль сімейний бюджет (ведення абсолютно всіх витрат родини та заздалегідь плануємо розподіл заощаджень).
  3. Інвестуємо в надійні та перспективні інструменти.
«Поки чекаєте на „Велику Перемогу“, здобудьте особисту, маленьку — приведіть до ладу власний бюджет. Сформуйте „фінансову подушку безпеки“ та потурбуйтесь про успішне фінансове майбутнє своєї родини», — резюмувала Баткалова.
Також експертка порадила декілька додатків, що можуть допомогти у фінансовому плануванні: Money Lover, WalletApp, Manefy, YNAB.
За матеріалами:
Finance.ua
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