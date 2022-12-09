Попит на «єврономери» впав: ТОП-5 найпопулярніших імпортних моделей — Finance.ua

Попит на «єврономери» впав: ТОП-5 найпопулярніших імпортних моделей Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Попит на «єврономери» впав: ТОП-5 найпопулярніших імпортних моделей

Попри відсутність «нульового розмитнення», в Україну продовжують ввозити єврономери, хоча їх популярність суттєво знижується — у листопаді український автопарк поповнили 14,9 тис. вживаних легковиків.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що ця цифра на 1% менша, ніж була у жовтні поточного року, та майже вчетверо нижча за аналогічний період минулого року.

У той же час, у листопаді українці купували вживані авто у п’ять разів частіше аніж нові.

ТОП-5 моделей листопада

Лідером серед продажів вживаних б/в автівок став Renault Megane — упродовж місяця на українські номери перейшли 1028 авто цієї моделі.

На другому місці опинився Volkswagen Golf із результатом в 994 штуки.

Третю сходинку посів Volkswagen Passat — цю модель авто зареєстрували 709 разів.

До п’ятірки фаворитів серед українців також увійшли Skoda Octavia (701 шт.) та Ford Focus (396 шт.).



Всього з січня до листопада 2022 року українські номери отримали 372,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 21% менше ніж торік.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.