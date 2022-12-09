Попит на «єврономери» впав: ТОП-5 найпопулярніших імпортних моделей — Finance.ua
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Попит на «єврономери» впав: ТОП-5 найпопулярніших імпортних моделей

Особисті фінанси
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Попит на «єврономери» впав: ТОП-5 найпопулярніших імпортних моделей
Попит на «єврономери» впав: ТОП-5 найпопулярніших імпортних моделей
Попри відсутність «нульового розмитнення», в Україну продовжують ввозити єврономери, хоча їх популярність суттєво знижується — у листопаді український автопарк поповнили 14,9 тис. вживаних легковиків.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що ця цифра на 1% менша, ніж була у жовтні поточного року, та майже вчетверо нижча за аналогічний період минулого року.
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У той же час, у листопаді українці купували вживані авто у п’ять разів частіше аніж нові.

ТОП-5 моделей листопада

  • Лідером серед продажів вживаних б/в автівок став Renault Megane — упродовж місяця на українські номери перейшли 1028 авто цієї моделі.
  • На другому місці опинився Volkswagen Golf із результатом в 994 штуки.
  • Третю сходинку посів Volkswagen Passat — цю модель авто зареєстрували 709 разів.
  • До п’ятірки фаворитів серед українців також увійшли Skoda Octavia (701 шт.) та Ford Focus (396 шт.).
Всього з січня до листопада 2022 року українські номери отримали 372,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 21% менше ніж торік.
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За матеріалами:
Finance.ua
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