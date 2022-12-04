Імпорт легковиків впав учетверо: українці за три місяці завезли авто на $642 млн — Finance.ua

Імпорт легковиків впав учетверо: українці за три місяці завезли авто на $642 млн
За підсумками липня-вересня поточного року до України імпортували 53,3 тис. легкових автомобілів загальною митною вартістю $641,5 млн.
Про це повідомляє «Укравтопром».
У третьому кварталі обсяги ввезення легковиків скоротилися в 4,3 раза, порівняно з квітнем-червнем 2022-го. Якщо порівнювати з таким самим періодом минулого року, то імпорт просів у 3,6 раза.
Таке значне падіння спричинене скороченням кількості ввезення вживаних авто після закінчення дії пільгового розмитнення — до 43,1 тис. од.
Щодо імпорту вживаних легкових автомобілів, то відносно третього кварталу 2021 року показник зменшився на 74%, а порівняно з другим кварталом 2022-го — на 81%.
Одночасно ввезення нових машин порівняно з липнем-вереснем 2021 року скоротилося на 63%, а з другим кварталом поточного року — навіть збільшилося у 2,2 раза.
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