В яких регіонах України продають більше вживаних автомобілів: дослідження — Finance.ua

В яких регіонах України продають більше вживаних автомобілів: дослідження Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

В яких регіонах України продають більше вживаних автомобілів: дослідження

У жовтні українці придбали 69,4 тисячі вживаних легковиків на внутрішньому ринку. Натомість в інтернеті розмістили понад 230 тисяч оголошень продажу.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку з посиланням на дані агрегатора Automoto.ua

У жовтні українці опублікували майже 234 тисячі оголошень про продаж вживаних легковиків. Загалом ці машини вартували $1,9 мільярда.

Де розмістили найбільше оголошень щодо продажу

Найбільше оголошень розмістили у Київській області та Києві (42,4 тис.), Львівській (19,6 тис.), Дніпропетровській (18,9 тис.), Одеській (18,1 тис.) та Харківській (11,2 тис.) областях.

Кількість оголошень щодо продажу вживаних легковиків за регіонами у жовтні 2022 року., Інфографіка: eauto.org.ua

Найменше пропозицій продажу зафіксували у Херсонській (602 шт.), Луганській (1,4 тис.), Донецькій (4,1 тис.), Кіровоградській (4,7 тис.) та Чернігівській (5,2 тис.) областях.

Яка сумарна вартість автомобілів в оголошеннях

Найбільшою сумарна вартість авто в інтернет-оголошеннях виявилася у Київській області та Києві ($490,2 мільйона), а також Львівській ($168,4 мільйона), Одеській ($148,8 мільйона), Дніпропетровській ($145 млн) та Івано-Франківській ($78,5 мільйона) областях.

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Найменше грошей сукупно вартували автомобілі в інтернет-оголошеннях, опублікованих у Херсонській ($3,8 мільйона), Луганській ($13,3 мільйона), Миколаївській ($23,7 мільйона), Донецькій ($23,9 мільйона) та Кіровоградській ($26,1 мільйона) областях.

Скільки коштують авто в регіонах

Щодо цін, то найбільшою середня ціна легкових авто в інтернеті зафіксована на Київщині та у столиці (середня вартість $7 300), Луганській ($6 700), Волинській ($6 300), Львівській ($6 259) та Рівненській ($6 150) областях.

Середня вартість вживаних авто в оголошеннях продажу за регіонами у жовтні 2022 року., Інфографіка: eauto.org.ua

Найнижча середня вартість виявилася у Донецькій ($3 300), Миколаївській ($3 450), Херсонській ($3 800), Чернігівській ($4 100) та Запорізькій ($4 500) областях.

Які бренди авто вартують найбільше

Найбільше в інтернеті серед оголошень продажу у жовтні сумарно вартували легковики марок Volkswagen ($220,5 млн), Mercedes-Benz ($160,6 млн) та BMW ($149,4 млн).

При цьому сукупна вартість не завжди більша у тих брендів, кількість оголошень яких більша, адже в марках різна середня вартість. Так, серед топ-10 брендів за сукупною вартістю найбільшою кількість оголошень у жовтні була у Volkswagen (25,3 тис. шт.), натомість найвища середня ціна — у Toyota ($10 300), а найнижча — у Ford ($5 999):

Volkswagen — $220,5 млн, 25 260 оголошень, середня вартість $6 700;

Mercedes-Benz — $160,6 млн, 11 863 оголошення, середня вартість $7 500;

BMW — $149,4 млн, 10 784 оголошення, середня вартість $8 500;

Toyota — $127,5 млн, 8 481 оголошення, середня вартість $10 300;

Audi — $109,6 млн, 8 805 оголошень, середня вартість $7 400;

Renault — $95,5 млн, 13 738 оголошень, середня вартість $6 200;

Ford — $82,9 млн, 11 536 оголошень, середня вартість $5 999;

Skoda — $80,2 млн, 10 897 оголошень, середня вартість $6 200;

Nissan — $75,1 млн, 7 972 оголошення, середня вартість $8 999;

Hyundai — $73,6 млн, 7 675 оголошень, середня вартість $8 000.

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