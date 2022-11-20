Які авто з пробігом найчастіше приганяють українці з Польщі — Finance.ua

Які авто з пробігом найчастіше приганяють українці з Польщі Сьогодні 20:06 — Особисті фінанси

Які авто з пробігом найчастіше приганяють українці з Польщі

Польща була головним постачальником вживаних легковиків для українців під час дії так званого «нульового» розмитнення та залишається номером два цього рейтингу сьогодні.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Під час дії так званого «нульового» розмитнення протягом квітня-червня з Польщі до України експортували 95,8 тисячі вживаних легковиків, що склало 34,1% від загальної кількості імпорту у цьому періоді. Такі показники дозволили країні стати лідером рейтингу країн, звідки тоді українці привозили авто.

Проте відразу після повернення податків на імпорт машин з пробігом в Україну обсяги експорту машин з Польщі до України впали. Так, у червні було зафіксовано рекордну кількість експортованих звідти вживаних легковиків: 46,8 тисячі. А у липні, після скасування «нульового» розмитнення, вона зменшилася в 26 разів : лише 1,8 тисячі машин.

Які автомобілі привозять із Польщі

Протягом квітня-червня у Польщі найбільше знімали з обліку Volkswagen Passat (1536 шт.), Volkswagen Golf (963 шт.) та Skoda Octavia (751 шт.). Ці ж автомобілі, за статистикою української митниці, найбільше експортували з Польщі протягом дії «нульового» розмитнення, лише у більших обсягах: 6533 шт., 4720 шт., 3606 шт. відповідно.

Напопопулярніші вживані легковики, зняті з обліку в Польщі та експортовані до України, квітень-червень 2022, Інфографіка: eauto.org.ua

Загалом перелік експортованих авто з Польщі у квітні-червні, під час дії «нульового» розмитнення, виглядає так:

Volkswagen Passat — 6 533 шт., Середня митна вартість $ 1 472 , середній рік випуску 2005; Volkswagen Golf — 4 720 шт., Середня митна вартість $1 146 , середній рік випуску 2003; Skoda Octavia — 3 606 шт., середня митна вартість $1 690 , середній рік випуску 2006; Audi A4 — 2 969 шт., середня митна вартість $1 783 , середній рік випуску 2004; Renault Scenic — 2 703 шт., середня митна вартість $1 267 , середній рік випуску 2006; Renault Megane — 2 566 шт., середня митна вартість $1 363 , середній рік випуску 2006; Opel Astra — 2 512 шт., середня митна вартість $1 344 , середній рік випуску 2006; Opel Zafira — 2 343 шт., середня митна вартість $1 433 , середній рік випуску 2006; Ford Focus — 2 306 шт., середня митна вартість $1 398 , середній рік випуску 2007; BMW 3 Series — 2 216 шт., середня митна вартість $1 703 , середній рік випуску 2003; Volkswagen Touran — 2 130 шт., Середня митна вартість $ 1 856 , середній рік випуску 2006; Audi A6 — 2 095 шт., середня митна вартість $2 393 , середній рік випуску 2005; Toyota Avensis — 1 599 шт., середня митна вартість $1 874 , середній рік випуску 2005; Skoda Fabia — 1 417 шт., середня митна вартість $1 213 , середній рік випуску 2006; Opel Vectra — 1 406 шт., середня митна вартість $1 274 , середній рік випуску 2005.

По закінченню дії «нульового» розмитнення рейтинг популярних моделей легковиків з Польщі дещо змінився, зменшилася їх кількість, проте загальний тренд залишився незмінним: українці у більшості привозять із Польщі доступні автомобілі бюджетного класу. Серед моделей найпопулярнішими протягом липня-вересня виявилися Volkswagen Golf , Renault Megane та Skoda Octavia .

Топ-15 експортованих з Польщі до України вживаних легковиків протягом липня-вересня, після скасування «нульового» розмитнення:

Volkswagen Golf — 444 шт., середня митна вартість $1 108 , середній рік випуску 2007; Renault Megane — 366 шт., Середня митна вартість $1 681 , середній рік випуску 2010; Skoda Octavia — 318 шт., середня митна вартість $1 775 , середній рік випуску 2009; Volkswagen Passat — 292 шт., Середня митна вартість $2 440 , середній рік випуску 2010; Renault Scenic — 263 шт., середня митна вартість $1 225 , середній рік випуску 2008; Nissan Leaf — 191 шт., середня митна вартість $9 537 , середній рік випуску 2015; Volkswagen Touran — 132 шт., Середня митна вартість $1 704 , середній рік випуску 2007; Skoda Fabia — 130 шт., середня митна вартість $921 , середній рік випуску 2007; Ford Focus — 126 шт., середня митна вартість $1 669 , середній рік випуску 2009; Renault ZOE — 124 шт., середня митна вартість $9 294 , середній рік випуску 2016; Opel Zafira — 121 шт., середня митна вартість $1 351 , середній рік випуску 2007; Opel Astra — 116 шт., середня митна вартість $997 , середній рік випуску 2006; Nissan Qashqai — 89 шт., середня митна вартість $3 536 , середній рік випуску 2010; Audi A4 — 77 шт., середня митна вартість $1 639 , середній рік випуску 2004; Dacia Logаn — 74 шт., середня митна вартість $1 020 , середній рік випуску 2009.

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