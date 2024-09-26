Попит на валюту впав: банки скоротили ввезення готівкових доларів та євро в Україну — Finance.ua
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Попит на валюту впав: банки скоротили ввезення готівкових доларів та євро в Україну

Валюта
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Попит на валюту впав: банки скоротили ввезення готівкових доларів та євро в Україну
Попит на валюту впав: банки скоротили ввезення готівкових доларів та євро в Україну
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у серпні 2024 року, становив 1,085 млрд доларів. Це на 17,3% менше, ніж у липні (1,313 млрд доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.

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Обсяг у серпні значно менший, ніж у січні (1,864 млрд доларів), коли в Україну ввезли максимальний обсяг валюти з лютого 2014 року.
Попит на валюту впав: банки скоротили ввезення готівкових доларів та євро в Україну
При цьому банки ввезли за серпень 840,8 млн готівкових доларів, що на 1,4% менше, ніж у липні (960,8 млн доларів). Обсяг готівкових євро впав до 243,9 млн доларів в еквіваленті (348,7 млн у липні).
За даними НБУ, за серпень із України вивезли валюти на 137,5 млн доларів.
Попит на валюту впав: банки скоротили ввезення готівкових доларів та євро в Україну
Раніше НБУ наголошував на зниження попиту на валюту як на міжбанківському, так і на готівковому ринку. Зокрема, НБУ в серпні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,679 млрд доларів, що на 19,2% менше, ніж у липні.

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Населення України у серпні 2024 року купило у банках 780,8 млн доларів. Обсяг купівлі скоротився на 30,1% порівняно з липнем, коли українці купили рекордний майже за 12 років обсяг валюти — 1,117 млрд доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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