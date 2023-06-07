Попит на робочу силу в Україні впевнено зростає - НБУ — Finance.ua

Попит на робочу силу в Україні впевнено зростає - НБУ Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Попит на робочу силу в Україні в травні 2023 року впевнено зростав, що частково може бути пов’язане із сезонністю, зокрема сільськогосподарськими роботами.

За даними НБУ, зростання кількості резюме практично зупинилося, тоді як кількість вакансій продовжує зростати (крім ІТ-сектору, де ситуація складна).

Частково зростання попиту на робочу силу пов’язано із сезонністю, зокрема, с/г роботами, а частково мобілізацією співробітників, у тому числі критичних, та посиленням складнощів із пошуком персоналу", — йдеться в огляді.

У результаті кількість претендентів на одну вакансію суттєво знизилася і в травні 2023 року була близькою до рівня травня 2021 року, повідомили в НБУ.

Зарплати в Україні

За даними НБУ, реальні зарплати (з урахуванням інфляції) у приватному секторі України практично припинили падіння. Однак подальше їх зростання стримуватиметься складним фінансовим станом підприємств та високим рівнем невизначеності.

НБУ прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) — на 3,7%.

За даними ПФУ, у березні номінальна зарплата зросла на 3,1%, в то час як реальна (з урахування інфляції) впала на 18%.

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