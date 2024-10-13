Попит на нові комерційні автомобілі в Україні зріс на 6% у вересні 2024 року — Finance.ua

Попит на нові комерційні автомобілі в Україні зріс на 6% у вересні 2024 року Сьогодні 07:18 — Технології&Авто

Попит на нові комерційні автомобілі в Україні зріс на 6% у вересні 2024 року

У вересні 2024 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажних і спеціальних) було реалізовано 1068 одиниць.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Хоча цей показник на 1% нижчий, ніж у серпні, порівняно з минулим роком реєстрації нових комерційних авто зросли майже на 6%.

ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто вересня:

Renault — 280 од.; Ford — 135 од.;

Citroen — 101 од.;

MAN — 79 од.;

SCANIA — 66 од.



Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 9,3 тис. нових машин, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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