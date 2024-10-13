Попит на нові комерційні автомобілі в Україні зріс на 6% у вересні 2024 року — Finance.ua
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Попит на нові комерційні автомобілі в Україні зріс на 6% у вересні 2024 року

Технології&Авто
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Попит на нові комерційні автомобілі в Україні зріс на 6% у вересні 2024 року
Попит на нові комерційні автомобілі в Україні зріс на 6% у вересні 2024 року
У вересні 2024 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажних і спеціальних) було реалізовано 1068 одиниць.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

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Хоча цей показник на 1% нижчий, ніж у серпні, порівняно з минулим роком реєстрації нових комерційних авто зросли майже на 6%.
ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто вересня:
  1. Renault — 280 од.;
  2. Ford — 135 од.;
  3. Citroen — 101 од.;
  4. MAN — 79 од.;
  5. SCANIA — 66 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 9,3 тис. нових машин, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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