Попит на iPhone 14 буде набагато вищим, ніж на iPhone 13 — аналітик — Finance.ua
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Попит на iPhone 14 буде набагато вищим, ніж на iPhone 13 — аналітик

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Він повідомляє, що серія iPhone 14 продемонструє великий попит принаймні в Китаї. Аналітик зауважив, що постачальники та роздрібні продавці вносять значно більші депозити для передоплати за очікувані iPhone 14. У деяких регіонах депозит, як кажуть, вдвічі перевищує суму.
Смартфони серії iPhone 14 дебютують у вересні цього року. Мінґ-Чі Куо впевнений, що попит на них перевершить попит на iPhone 13. Більше того, купертинівська компанія має підготуватися до цього.
Аналітик додає, що прогноз постачання iPhone 14 від постачальників компонентів та EMS становить близько 100 млн у другій половині 2022 року. Стійкий попит, ймовірно, зменшить ризик скорочення замовлень після запуску iPhone 14.
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За матеріалами:
iLenta
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