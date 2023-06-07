Попит на електромобілі в Україні зріс на 15%: ТОП-5 марок — Finance.ua

Попит на електромобілі в Україні зріс на 15%: ТОП-5 марок Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Попит на електромобілі в Україні зріс на 15%: ТОП-5 марок

У травні український автопарк поповнив 2451 автотранспортний засіб на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що за травень українці придбали 559 нових електромобілів, а вживаних — 1892 од.

З цієї кількості: легкових — 2397 од. (нових — 558 шт., вживаних — 1839 шт.); комерційних — 54 од. (нових — 1 шт., вживаних — 53 шт.).

Відносно квітневого результату, у минулому місяці кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 15%.

«Причому загальний ріст в електричному сегменті авторинку відбувся як завдяки імпортованому секонд-хенду (+13%), так і за рахунок нових електромобілів (+23%)», — зауважують в «Укравтопромі».

Там додають, що частка нових машин в травневих реєстраціях BEV склала 23% проти 21% у квітні.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у травні 2023 року:

1. Volkswagen ID.4 — 168 од.;

2. Dongfeng/Honda M-NV — 107 од.;

3. Volkswagen ID.6 — 23 од.;

4. Honda E — 23 од.;

5. BMW iX — 18 од.

ТОП-5 травня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. Nissan Leaf — 388 од.;

2. Volkswagen е-Golf — 259 од.;

3. Tesla Model 3 — 144 од.;

4. Renault Zoe — 123 од.;

5. Tesla Model Y — 119 од.

«Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 9,5 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 24% нові та 76% вживані», — підсумовують в «Укравтопромі».

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