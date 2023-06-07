Попит на електромобілі в Україні зріс на 15%: ТОП-5 марок — Finance.ua
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Попит на електромобілі в Україні зріс на 15%: ТОП-5 марок

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Попит на електромобілі в Україні зріс на 15%: ТОП-5 марок
Попит на електромобілі в Україні зріс на 15%: ТОП-5 марок
У травні український автопарк поповнив 2451 автотранспортний засіб на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що за травень українці придбали 559 нових електромобілів, а вживаних — 1892 од.
З цієї кількості: легкових — 2397 од. (нових — 558 шт., вживаних — 1839 шт.); комерційних — 54 од. (нових — 1 шт., вживаних — 53 шт.).
Відносно квітневого результату, у минулому місяці кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 15%.
«Причому загальний ріст в електричному сегменті авторинку відбувся як завдяки імпортованому секонд-хенду (+13%), так і за рахунок нових електромобілів (+23%)», — зауважують в «Укравтопромі».
Там додають, що частка нових машин в травневих реєстраціях BEV склала 23% проти 21% у квітні.
ТОП-5 нових електромобілів на ринку у травні 2023 року:
1. Volkswagen ID.4 — 168 од.;
2. Dongfeng/Honda M-NV — 107 од.;
3. Volkswagen ID.6 — 23 од.;
4. Honda E — 23 од.;
5. BMW iX — 18 од.
ТОП-5 травня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
1. Nissan Leaf — 388 од.;
2. Volkswagen е-Golf — 259 од.;
3. Tesla Model 3 — 144 од.;
4. Renault Zoe — 123 од.;
5. Tesla Model Y — 119 од.
«Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 9,5 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 24% нові та 76% вживані», — підсумовують в «Укравтопромі».
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