Попит на дистанційну роботу зростає: як змінився український ринок праці — Finance.ua

Попит на дистанційну роботу зростає: як змінився український ринок праці Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Попит на дистанційну роботу зростає: як змінився український ринок праці

Зараз багато компаній переходять на дистанційний режим. Кількість роботодавців, які обирають такий формат роботи зростає разом зі стрімкою цифровізацією.

Видання The Economist опублікувало прогноз на 2024 рік, відповідно до якого, дистанційний формат роботи буде активно поширюватись. Також, вірогідно, збільшиться кількість фрілансерів.

Зараз через роботу з дому порожні орієнтовно 20% американських офісів і 8% - європейських. Розуміємо, що найактивнішим часом переходу до дистанційної роботи було поширення COVID-19, саме в цей період відбувалася швидка адаптація та цифровізація процесів. Зросла і кількість фрілансерів у цей час.

Усе більше людей обирають можливість працювати з дому і не витрачати час на дорогу в офіс. Водночас, привабливою стороною фрілансу є вільний графік.

Як змінюється ринок праці в Україні

Війна в Україні стимулювала розвиток дистанційного формату роботи на місцевому ринку. Розуміємо, що завдяки переходу в онлайн, деяка частина людей змогла зберегти своє робоче місце, попри переїзд у інше місто чи за кордон.

Портал Work.ua провів опитування . Відповідно до результатів, ситуація з дистанційною роботою в Україні зараз така:

44% роботодавців не мають у штаті працівників, які працюють віддалено;

18% працедавців ще не визначились з форматом на 2024 рік;

17% - прибрали дистанційний формат цьогоріч;

12% - підтримують роботу своїх працівників онлайн;

9% - пропагують змішану зайнятість.

Статистика Work.ua свідчить про те, що на роботу, де роботодавець пропонує дистанційний формат, відгукується у 5 разів більше кандидатів.

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Телеканал новин 24 За матеріалами:

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