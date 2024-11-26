Популярна європейська авіакомпанія скасувала сотні рейсів у грудні через страйк пілотів — Finance.ua

Популярна європейська авіакомпанія скасувала сотні рейсів у грудні через страйк пілотів Сьогодні 09:35

Популярна європейська авіакомпанія скасувала сотні рейсів у грудні через страйк пілотів

Європейська авіакомпанія Finnair скасувала понад 300 рейсів на популярні зимові напрямки у грудні, під час різдвяного сезону, через страйк пілотів, пише The Sun

Зазначається, що страйк проводить Асоціація пілотів авіакомпанії Finnair, який відбудеться 9 і 13 грудня. Пілоти вимагають «укладення справедливого контракту» з авіакомпанією. Це вплинуло на близько 300 рейсів, з яких понад 30 рейсів до та з Великої Британії.

Рейси до Великобританії, які були скасовані:

Скасовані рейси на 9 грудня: AY 1331 Гельсінкі — Лондон; AY 1332 Лондон — Гельсінкі; AY 1335 Гельсінкі — Лондон; AY 1336 Лондон — Гельсінкі; AY 1337 Гельсінкі — Лондон; AY 1338 Лондон — Гельсінкі; AY 1339 Гельсінкі — Лондон; AY 1341 Гельсінкі — Лондон; AY 1343 Гельсінкі — Лондон; AY 1344 Лондон — Гельсінкі; AY 1361 Гельсінкі — Манчестер; AY 1362 Манчестер — Гельсінкі; AY 1365 Гельсінкі — Манчестер; AY 1366 Манчестер — Гельсінкі.

Скасовані рейси на 10 грудня: AY 1340 Лондон — Гельсінкі; AY 1342 Лондон — Гельсінкі.

Скасовані рейси на 13 грудня: AY 1331 Гельсінкі — Лондон; AY 1332 Лондон — Гельсінкі; AY 1335 Гельсінкі — Лондон; AY 1336 Лондон — Гельсінкі; AY 1337 Гельсінкі — Лондон; AY 1338 Лондон — Гельсінкі; AY 1339 Гельсінкі — Лондон; AY 1341 Гельсінкі — Лондон; AY 1343 Гельсінкі — Лондон; AY 1344 Лондон — Гельсінкі; AY 1361 Гельсінкі — Манчестер; AY 1362 Манчестер — Гельсінкі; AY 1371 Гельсінкі — Единбург; AY 1372 Единбург — Гельсінкі.

Скасовані рейси на 14 грудня: AY 1340 Лондон — Гельсінкі; AY 1342 Лондон — Гельсінкі.

Таким чином більшість рейсів торкнуться британців, які прямують до столиці Фінляндії, що є популярним напрямком на Різдвяні свята.

«Ми робимо все можливе, щоб добре обслуговувати наших клієнтів навіть у цій складній ситуації, і запропонуємо альтернативні рейси якомога більшій кількості клієнтів», — зазначив операційний директор Finnair Яакко Шилдт.

При цьому у компанії попередили, що деякі пасажири можуть бути перенаправлені на дати, «не близькі до початкового» плану польоту через велику кількість скасованих рейсів:

«Пошук відповідних нових рейсів для тисяч клієнтів вимагає часу, і наш відділ обслуговування клієнтів буде перевантажений протягом вихідних, тому ми просимо наших клієнтів набратися терпіння».

УНІАН За матеріалами:

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