Попри збільшення попиту енергосистема України працює із резервом потужностей – Міненерго — Finance.ua
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Попри збільшення попиту енергосистема України працює із резервом потужностей – Міненерго

Енергетика
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У понеділок, 27 березня, енергосистема працює бех обмежень та з резервом потужностей, попри збільшення попиту.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики.
«За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, попри певне збільшення попиту, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні», — повідомили в Міненерго.
У Харківській, Донецькій та Херсонській областях після ворожих обстрілів енергетики проводять ремонтні роботи. На Житомирщині можуть ненадовго вимикати світло. Це також пов’язане з ремонтом мережевої інфраструктури.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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