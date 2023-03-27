Попри збільшення попиту енергосистема України працює із резервом потужностей – Міненерго — Finance.ua

Попри збільшення попиту енергосистема України працює із резервом потужностей – Міненерго Сьогодні 20:20 — Енергетика

У понеділок, 27 березня, енергосистема працює бех обмежень та з резервом потужностей, попри збільшення попиту.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

«За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, попри певне збільшення попиту, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні», — повідомили в Міненерго.

У Харківській, Донецькій та Херсонській областях після ворожих обстрілів енергетики проводять ремонтні роботи. На Житомирщині можуть ненадовго вимикати світло. Це також пов’язане з ремонтом мережевої інфраструктури.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.