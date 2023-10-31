Попри війну в Ізраїлі: золото впало у своїй ціні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попри війну в Ізраїлі: золото впало у своїй ціні

Банківські метали
1
Попри війну в Ізраїлі: золото впало у своїй ціні
Попри війну в Ізраїлі: золото впало у своїй ціні
Золото зрушило в ціні з позначки у понад 2 тисячі доларів за унцію та подешевшало на 1,1%. Так сталося, тому що наземне вторгнення Ізраїлю в Газу виявилося менш масштабним, ніж очікували деякі інвестори, пише Bloomberg.
Починаючи з 7 жовтня дорогоцінний метал подорожчав на 9% на тлі зростання попиту на активи-притулки.
Проте незабаром можливе чергове здорожчання золота, якщо військовий конфлікт все ж призведе до ескалації на Близькому Сході. Інвестори очікують, що війна пошириться на регіон, важливий з боку постачання енергоносіїв.
Нині конфлікт встиг змінити розмір процентної ставки в США та прибутковості казначейських облігацій, які є основними драйверами цін на золото.
Читайте також
Раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський розповів, що Україна надала широку підтримку його країні з початку війни. Зокрема після нападу ХАМАС він отримував повідомлення підтримки від урядовців та звичайних громадян.
«Ми співпрацюємо з різними членами Верховної Ради, українського парламенту, намагаючись просунути декларацію, яка визнає ХАМАС терористичною організацією», — сказав посол.
Він припустив, що Україна скоро офіційно назве ХАМАС і Хезболлу терористичними організаціями. Таке рішення можуть підтримати багато наших депутатів. Також він підкреслив, що у нашій країні не було демонстрацій на підтримку палестинців чи ХАМАС на відміну від більшості держав Європи.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.