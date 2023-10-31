Попри війну в Ізраїлі: золото впало у своїй ціні — Finance.ua

Попри війну в Ізраїлі: золото впало у своїй ціні Сьогодні 12:25 — Банківські метали

Попри війну в Ізраїлі: золото впало у своїй ціні

Золото зрушило в ціні з позначки у понад 2 тисячі доларів за унцію та подешевшало на 1,1%. Так сталося, тому що наземне вторгнення Ізраїлю в Газу виявилося менш масштабним, ніж очікували деякі інвестори, пише Bloomberg

Починаючи з 7 жовтня дорогоцінний метал подорожчав на 9% на тлі зростання попиту на активи-притулки.

Проте незабаром можливе чергове здорожчання золота, якщо військовий конфлікт все ж призведе до ескалації на Близькому Сході. Інвестори очікують, що війна пошириться на регіон, важливий з боку постачання енергоносіїв.

Нині конфлікт встиг змінити розмір процентної ставки в США та прибутковості казначейських облігацій, які є основними драйверами цін на золото.

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Раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський розповів, що Україна надала широку підтримку його країні з початку війни. Зокрема після нападу ХАМАС він отримував повідомлення підтримки від урядовців та звичайних громадян.

«Ми співпрацюємо з різними членами Верховної Ради, українського парламенту, намагаючись просунути декларацію, яка визнає ХАМАС терористичною організацією», — сказав посол.

Він припустив, що Україна скоро офіційно назве ХАМАС і Хезболлу терористичними організаціями. Таке рішення можуть підтримати багато наших депутатів. Також він підкреслив, що у нашій країні не було демонстрацій на підтримку палестинців чи ХАМАС на відміну від більшості держав Європи.

Телеканал 24 За матеріалами:

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