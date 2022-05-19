Понад тисяча бронежилетів на більш ніж 12 млн грн: СБУ ліквідувала масштабну схему продажу гумдопомоги — Finance.ua
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Понад тисяча бронежилетів на більш ніж 12 млн грн: СБУ ліквідувала масштабну схему продажу гумдопомоги

Вчора 15:45Кримінал
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Понад тисяча бронежилетів на більш ніж 12 млн грн: СБУ ліквідувала масштабну схему продажу гумдопомогиПонад тисяча бронежилетів на більш ніж 12 млн грн: СБУ ліквідувала масштабну схему продажу гумдопомоги
Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання гумдопомоги, яка призначалася українським захисникам. Ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму більше 12 млн грн.
Про це повідомили в СБУ Львівської області.
«Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім, замість безкоштовної передачі бронежилетів українським захисникам, причетні чиновники намагались продати їх через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів», — йдеться у повідомленні.
СБУ вилучила частину цієї продукції в одній із торговельних мереж. Її передадуть українському війську.
Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів та встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.
За матеріалами: Espreso.tv
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