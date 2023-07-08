Понад 90% киян не хочуть лишати своє місто після війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад 90% киян не хочуть лишати своє місто після війни

Особисті фінанси
42
Понад 90% киян не хочуть лишати своє місто після війни
Понад 90% киян не хочуть лишати своє місто після війни
Від 45% до 61% українців планують лишатися у своїх містах, навіть якщо ситуація поблизу загостритться через воєнні дії.
Про це свідчать результати опитування проведено соціологічною групою «Рейтинг» серед майже 17 тисяч мешканців 21 обласного центру.
Понад 90% киян не хочуть лишати своє місто після війни
У середньому 90% не збираються переїжджати зі свого міста після війни. Так, 93% киян хочуть лишатися в Києві. Найнижчий відсоток (87−88%) — серед мешканців Запоріжжя, Миколаєва, Чернівців та Ужгорода.
«Те, що багато українців не хочуть переїжджати в умовах серйозної загрози з боку росії, свідчить про їхню рішучість. Це також демонструє довіру громадян до місцевого самоврядування у дуже складні часи», — коментує Стівен Нікс, директор Міжнародного республіканського інституту в Євразії, який замовив опитування.
60% киян вважають, що місто рухається у правильному напрямку і схвалюють діяльність міського голови.
Понад 90% киян не хочуть лишати своє місто після війни
Понад 90% киян не хочуть лишати своє місто після війни
Водночас у більшості опитаних економічне становище погіршилося за останній рік.
Понад 90% киян не хочуть лишати своє місто після війни
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Хмарочос
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.