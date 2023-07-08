Понад 90% киян не хочуть лишати своє місто після війни — Finance.ua

Понад 90% киян не хочуть лишати своє місто після війни
Від 45% до 61% українців планують лишатися у своїх містах, навіть якщо ситуація поблизу загостритться через воєнні дії.
Про це свідчать результати опитування проведено соціологічною групою «Рейтинг» серед майже 17 тисяч мешканців 21 обласного центру.
У середньому 90% не збираються переїжджати зі свого міста після війни. Так, 93% киян хочуть лишатися в Києві. Найнижчий відсоток (87−88%) — серед мешканців Запоріжжя, Миколаєва, Чернівців та Ужгорода.
«Те, що багато українців не хочуть переїжджати в умовах серйозної загрози з боку росії, свідчить про їхню рішучість. Це також демонструє довіру громадян до місцевого самоврядування у дуже складні часи», — коментує Стівен Нікс, директор Міжнародного республіканського інституту в Євразії, який замовив опитування.
60% киян вважають, що місто рухається у правильному напрямку і схвалюють діяльність міського голови.
Водночас у більшості опитаних економічне становище погіршилося за останній рік.
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